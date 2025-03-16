Обстріли України день за днем 03-16-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Ще троє людей постраждали - два підлітки та доросла жінка.
Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині.
Атакували місто безпілотниками.
Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.
Вночі росіяни атакували Україну 90 дронами.
Летіли як ударні БпЛА типу Shahed, так і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.