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LIVE Обстріли України Updated 3г тому

Обстріли України день за днем 03-16-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-16-2025
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Київ Пост
12г тому

Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка

Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка
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Київ Пост
3г тому

Ще троє людей постраждали - два підлітки та доросла жінка.

Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. 

Атакували місто безпілотниками.

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Росіяни запустили 90 дронів: половину збили

Росіяни запустили 90 дронів: половину збили
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Київ Пост
3г тому

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

Вночі росіяни атакували Україну 90 дронами. 

Летіли як ударні БпЛА типу Shahed, так і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму. 

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