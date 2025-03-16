Вночі росіяни атакували Україну 90 дронами.
Летіли як ударні БпЛА типу Shahed, так і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Нічна атака дронів 16 березня : деталі
Станом на ранок наші військові збили 47 безпілотників.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.
У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерхівку
Увечері 15 березня росіяни вдарили безпілотниками по Чернігову.
Росіяни скаржаться на українські дрони - перехоплення ГУР
Влучили у пʼятиповерхівку та поцілили по приватному сектору.
«Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», - написав керівник МВА Дмитро Брижинський.
У багатоповерхівці зруйновано два верхніх поверхи. Виникла пожежа.
Надзвичайники евакуювали одну літню жінку.
Також внаслідок удару у приватному секторі загорівся дачний будинок.
Попередньо, ніхто не постраждав.