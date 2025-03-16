Вночі росіяни атакували Україну 90 дронами. 

Летіли як ударні БпЛА типу Shahed, так і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Нічна атака дронів 16 березня : деталі

Станом на ранок наші військові збили 47 безпілотників. 

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

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33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерхівку

Увечері 15 березня росіяни вдарили безпілотниками по Чернігову. 

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На записах окупант жаліється, що ЗСУ влаштували справжнє сафарі на загарбників біля Куп’янська.

Влучили у пʼятиповерхівку та поцілили по приватному сектору. 

«Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», - написав керівник МВА Дмитро Брижинський.

У багатоповерхівці зруйновано два верхніх поверхи. Виникла пожежа. 

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Надзвичайники евакуювали одну літню жінку. 

Також внаслідок удару у приватному секторі загорівся дачний будинок. 

Попередньо, ніхто не постраждав. 

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