Вночі росіяни атакували Україну 90 дронами.

Летіли як ударні БпЛА типу Shahed, так і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Нічна атака дронів 16 березня : деталі

Станом на ранок наші військові збили 47 безпілотників.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Advertisement

33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерхівку

Увечері 15 березня росіяни вдарили безпілотниками по Чернігову.

Більше по темі Росіяни скаржаться на українські дрони - перехоплення ГУР На записах окупант жаліється, що ЗСУ влаштували справжнє сафарі на загарбників біля Куп’янська.

Влучили у пʼятиповерхівку та поцілили по приватному сектору.

«Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», - написав керівник МВА Дмитро Брижинський.

У багатоповерхівці зруйновано два верхніх поверхи. Виникла пожежа.

Advertisement

Надзвичайники евакуювали одну літню жінку.