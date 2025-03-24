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LIVE Обстріли України Updated 2г тому

Обстріли України день за днем 03-24-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-24-2025
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Київ Пост
11г тому

Сили оборони збили 57російських дронів, ще 36 − локаційно втрачені

Сили оборони збили 57російських дронів, ще 36 − локаційно втрачені
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Київ Пост
2г тому

На підступах до столиці зафіксували 16 російських БпЛА, шість з них знищені.

У ніч проти 24 березня противник атакував територію України 99-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів на Україну: збито 57 “Шахедів” 

Росія атакувала Україну 99 ударними БпЛА  й безпілотниками-імітаторами з напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Росія вночі обстріляла Запоріжжя та Київщину: є постраждалі

Росія вночі обстріляла Запоріжжя та Київщину: є постраждалі
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Київ Пост
4г тому

У Фастівському районі Київської області пошкоджені приватні будинки.

У ніч проти 24 березня в Запоріжжі внаслідок удару російських військ спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

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