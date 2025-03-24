Обстріли України день за днем 03-24-2025

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На підступах до столиці зафіксували 16 російських БпЛА, шість з них знищені.
У ніч проти 24 березня противник атакував територію України 99-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Росія атакувала Україну 99 ударними БпЛА й безпілотниками-імітаторами з напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ.
У Фастівському районі Київської області пошкоджені приватні будинки.
У ніч проти 24 березня в Запоріжжі внаслідок удару російських військ спалахнула пожежа.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.