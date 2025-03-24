В Україні триває відновлення медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабної російської агресії. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), вже відновлено (повністю або частково) 964 об’єкти медзакладів.

Україна відновлює медзаклади: майже тисяча об’єктів після обстрілів

Відновлено 594 об’єкти – повністю, ще 370 об’єктів – частково (на деокупованих територіях та об’єкти з незначними ушкодженнями).

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Найбільше відновили об’єктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

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Відновлення фінансується з державного бюджету та за допомогою міжнародних партнерів.

МОЗ наголошує, що Росія вже понад три роки щоденно атакує цивільну інфраструктуру, включно з медичною.

Як зазначається, пошкоджено 1984 об’єктів медзакладів, а повністю зруйновано 301 об’єкт.

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Найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Повна інформація про руйнування на окупованих територіях відсутня. Росія також пошкодила 249 автомобілів швидкої, ще 273 знищила та 80 захопила.

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За оцінкою RDNA3, Україна на повне відновлення медзакладів потрібно близько $17 млрд (з них $3,6 млрд – на 2024-2026 роки). Ці потреби зростають через постійні обстріли.

Росія зруйнувала понад 2285 медзакладів в Україні

У лютому було відомо, що за майже три роки повномасштабної війни Росія пошкодила або зруйнувала 2285 об’єктів українських медзакладів.

ТЗа даними Міністерства охорони здоров’я, російські війська також пошкодили 240 автомобілів швидкої медичної допомоги, знищили 273 та захопили 80 таких автомобілів.

Станом на жовтень 2024 року в Україні відновили 887 об’єктів медичних закладів, які були пошкоджені або зруйновані протягом повномасштабної війни.

Йдеться про медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали незначних пошкоджень, таких як вибиті вікна, пошкоджені дахи або фасади.