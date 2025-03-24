У ніч проти 24 березня противник атакував територію України 99-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів на Україну: збито 57 “Шахедів” 

Росія атакувала Україну 99 ударними БпЛА  й безпілотниками-імітаторами з напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Підтверджено збиття 57 безпілотників, ще 36 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Наслідки атаки зафіксовано в Київській, Харківській, Сумській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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Київ відбив нічну атаку дронів: що відомо

Сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці в ніч на 24 березня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Загалом було зафіксовано 16 ворожих БПЛА. Решта 10 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.

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Повітряна тривога в Києві тривала з 00:00 до 01:36 (1 годину 35 хвилин).

За попередніми даними КМВА, внаслідок атаки постраждалих і руйнувань у Києві немає.

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