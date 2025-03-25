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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 03-25-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-25-2025
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Київ Пост
10г тому

ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені

ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

На підступах до столиці вночі збивали російські безпілотники.

В ніч на 25 березня противник атакував територію України  балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів: збито 78 “Шахедів” 

Росія атакувала Україну 139 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в Криму. 

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Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: майже 100 постраждалих

Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: майже 100 постраждалих
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, школа та дитячі лікарні. Відомо про 99 людей, які дістали поранень.

Російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.

Атака на Суми 24 березня - що відомо

10:20: Станом на ранок 25 березня, за даними Сумської міської ради, відомо про 99 постраждалих: 76 дорослих і 23 дитини. 

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Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини

Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини
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Київ Пост
3г тому

Повідомляється про двох постраждалих і ушкодження цивільної інфраструктури.

Щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області увечері 24 березня. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної нежитлової інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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