Обстріли України день за днем 03-25-2025

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На підступах до столиці вночі збивали російські безпілотники.
В ніч на 25 березня противник атакував територію України балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Росія атакувала Україну 139 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в Криму.
Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, школа та дитячі лікарні. Відомо про 99 людей, які дістали поранень.
Російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.
10:20: Станом на ранок 25 березня, за даними Сумської міської ради, відомо про 99 постраждалих: 76 дорослих і 23 дитини.
Повідомляється про двох постраждалих і ушкодження цивільної інфраструктури.
Щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області увечері 24 березня. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної нежитлової інфраструктури.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.