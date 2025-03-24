Російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.

Атака на Суми 24 березня - що відомо

Внаслідок удару по житловому кварталу відомо про 88 поранених, серед них 17 дітей, повідомила Сумська міська рада.

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“Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Пошкоджені декілька багатоповерхівок. У школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах, всі живі, зараз їх евакуйовують”, - повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, роблять обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.

Також пошкоджено дитячі медичні заклади. 

 

Київ відбив нічну атаку дронів: що відомо

Сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці в ніч на 24 березня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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У Фастівському районі Київської області пошкоджені приватні будинки.

Загалом було зафіксовано 16 ворожих БПЛА. Решта 10 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.

Повітряна тривога в Києві тривала з 00:00 до 01:36 (1 годину 35 хвилин).

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