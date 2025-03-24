Російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.
Атака на Суми 24 березня - що відомо
Внаслідок удару по житловому кварталу відомо про 88 поранених, серед них 17 дітей, повідомила Сумська міська рада.
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“Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Пошкоджені декілька багатоповерхівок. У школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах, всі живі, зараз їх евакуйовують”, - повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, роблять обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.
Також пошкоджено дитячі медичні заклади.
Київ відбив нічну атаку дронів: що відомо
Сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці в ніч на 24 березня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Росія вночі обстріляла Запоріжжя та Київщину: є постраждалі
Загалом було зафіксовано 16 ворожих БПЛА. Решта 10 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.
Повітряна тривога в Києві тривала з 00:00 до 01:36 (1 годину 35 хвилин).