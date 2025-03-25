В ніч на 25 березня противник атакував територію України  балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів: збито 78 “Шахедів” 

Росія атакувала Україну 139 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в Криму. 

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Підтверджено збиття 78 БпЛА, ще 34 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок атаки ушкоджень зазнали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини
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Повідомляється про двох постраждалих і ушкодження цивільної інфраструктури.

Нічна атака дронів на Київщину: збиття та пожежі на складах

Сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники в Київській області в ніч на 25 березня.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталися пожежі на складських приміщеннях, які були ліквідовані.

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Постраждалих серед населення та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Оперативні служби продовжують роботу на місцях.

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