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Буданов
Останні новини
Росія
Північна Корея відправляє солдатів до Росії за гроші та ядерні технології
Північна Корея відправить 500 офіцерів і 3 генералів для підтримки Росії в обмін на фінансову допомогу та ядерні технології, стверджує шеф української воєнної розвідки Буданов.
Київ Пост
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