Останні новини
Війна в Україні
лип. 1, 2023
«Європа має об’єднати зусилля для пом’якшення негативного впливу російської війни на довкілля» – Північна фінансова корпорація
Північні фінансисти кажуть, що європейські фонди будуть і надалі фінансувати відновлення України, але не всі проблеми можна вирішити одними грошима.
Війна в Україні
чер. 13, 2023
Руйнування росіянами Каховської ГЕС призведе до глобальної катастрофи. Вода поступово відходить із затоплених територій, і це дає можливість краще оцінити наслідки та вплив на майбутнє людства.
Війна в Україні
чер. 7, 2023
У своєму зверненні до світу президент Зеленський вимагав від нього реакції на «російський терористичний акт», додавши: «Росія перебуває у стані війни з життям, з природою, з цивілізацією».
Війна в Україні
чер. 6, 2023
Екс-нардеп, яка займалася питаннями ядерної енергетики і безпеки у профільному комітеті, повідомила Kyiv Post, що наразі небезпеки для найбільшої в Європі атомної електростанції немає.
Екологія
бер. 27, 2023
Новий звіт українських неурядових екологічних організацій показує, як повномасштабне вторгнення Росії руйнує не тільки людські життя, міста і села, а й природнє середовище.
Війна в Україні
лют. 27, 2023
На даному етапі важко запроваджувати дії з відновлення екології як на території інших країн, так і на території України, поки не закінчилася війна.