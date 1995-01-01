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Початкову підготовку до F-16 у Великій Британії пройшли вже 200 пілотів з України
F-16 для України
Початкову підготовку до F-16 у Великій Британії пройшли вже 200 пілотів з України
Цього вівторка вісім українських військових пілотів закінчили програму льотної підготовки у Великій Британії, відтак кількість молодих льотчиків, підготовлених Королівськими ВПС, зросла до 200.
Київ Пост
20г тому