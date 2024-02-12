Директор Києво-Печерської лаври Остапенко зауважує, що першим об'єктом, який був відреставрований в Успенському соборі, був пам'ятник не українським діячам, а саме діячу Російської імперії українофобу Петру Столипіну.

Про це він заявив у інтерв'ю для ТСН.

Остапенко наголосив, що це було свідомою політикою російських маркерів.

Тож Остапенко закликав розпочати суспільний діалог щодо того, що робити з рештками російського діяча. На його думку, існує декілька варіантів.

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«Одна з ідей — внести його в обмінний фонд. У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах Російської Федерації і які закинуті, і ніхто не знає, де вони знаходяться», — наголосив Остапенко.

Директор «Києво-Печерської лаври» пояснив, що початок процесу внесення решток Столипіна до обмінного фонду є вкрай важливим для української незалежності.

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«Якщо ми кажемо, що почався процес справжньої незалежності України, то він має починатися з повернення наших символів, наших діячів», — підсумував директор.