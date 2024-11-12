Російське телебачення «привітало» обраного президента США Дональда Трампа з перемогою на виборах, показавши фотографії колишньої/майбутньої Першої леді часів її роботи моделлю, зокрема й в оголеному вигляді.

Така демонстрація сталася, ймовірно, зі схвалення президента Росії Владіміра Путіна і мабуть, покликана продемонструвати підхід Кремля до відносин між Путіним і Трампом, між Москвою і Вашингтоном.

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Минулого тижня на телешоу, що вийшло у праймтайм, російські телеведучі відсвяткували перемогу Трампа на виборах жартами й дотепами.

В ефірі загальнонаціонального російського шоу «60 хвилин» подружжя ведучих Євгена Попова та Ольги Скабєєвої показало колаж модельних фотографій, повідомляє Newsweek. Ні для кого не секрет, що до того, як Меланія вийшла заміж за Трампа в 2005 році, вона працювала моделлю по всьому світу: в 1990-х і на початку 2000-х років.

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Подружжя російських ведучих Євген Попов та Ольга Скабєєва продемонстрували свої модельні фотографії на національному телешоу «60 хвилин».

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«Тепер, коли чоловік Меланії Трамп нарешті переміг, вона готується вдруге повернутися до Білого дому», – сказав Попов, – «ось як Меланія виглядала в 2000 році. Це обкладинка журналу GQ».

На багатьох фотографіях, зроблених під час фотосесії для GQ в 2000 році, Меланія повністю оголена та у відвертих позах.

«Майбутня перша леді лежить на хутрі в пеньюарі. В журналі – сексуальні фото Меланії біля приватного літака та на його борту. На одному з кадрів модель у самій білизні лежить на блакитній килимовій доріжці з печаткою США. Редактори чоловічого журналу ніби вже тоді щось знали про майбутнє своєї моделі», – розповіли ведучі.

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Ці фотографії навряд чи могли з'явитися в ефірі санкціонованої Кремлем популярної телепрограми без схвалення Путіна. Шоу вийшло в ефір після того, як Трамп, нібито, розмовляв із Путіним у четвер і застеріг його від «ескалації» в Україні.