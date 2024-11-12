Російське телебачення «привітало» обраного президента США Дональда Трампа з перемогою на виборах, показавши фотографії колишньої/майбутньої Першої леді часів її роботи моделлю, зокрема й в оголеному вигляді.
Така демонстрація сталася, ймовірно, зі схвалення президента Росії Владіміра Путіна і мабуть, покликана продемонструвати підхід Кремля до відносин між Путіним і Трампом, між Москвою і Вашингтоном.
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Минулого тижня на телешоу, що вийшло у праймтайм, російські телеведучі відсвяткували перемогу Трампа на виборах жартами й дотепами.
В ефірі загальнонаціонального російського шоу «60 хвилин» подружжя ведучих Євгена Попова та Ольги Скабєєвої показало колаж модельних фотографій, повідомляє Newsweek. Ні для кого не секрет, що до того, як Меланія вийшла заміж за Трампа в 2005 році, вона працювала моделлю по всьому світу: в 1990-х і на початку 2000-х років.
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«Тепер, коли чоловік Меланії Трамп нарешті переміг, вона готується вдруге повернутися до Білого дому», – сказав Попов, – «ось як Меланія виглядала в 2000 році. Це обкладинка журналу GQ».
На багатьох фотографіях, зроблених під час фотосесії для GQ в 2000 році, Меланія повністю оголена та у відвертих позах.
«Майбутня перша леді лежить на хутрі в пеньюарі. В журналі – сексуальні фото Меланії біля приватного літака та на його борту. На одному з кадрів модель у самій білизні лежить на блакитній килимовій доріжці з печаткою США. Редактори чоловічого журналу ніби вже тоді щось знали про майбутнє своєї моделі», – розповіли ведучі.
Ці фотографії навряд чи могли з'явитися в ефірі санкціонованої Кремлем популярної телепрограми без схвалення Путіна. Шоу вийшло в ефір після того, як Трамп, нібито, розмовляв із Путіним у четвер і застеріг його від «ескалації» в Україні.
Показ "нюдсів" Меланії на телебаченні - прозорий натяк Путіна Трампу
Показ старих фотографій Меланії в популярному телешоу мав стати очевидним натяком обраному президенту продемонструвати динаміку сили у відносинах між США і Росією (або, принаймні, показати те, якими ці відносини бачить Путін).
Публічно осоромлюючи дружину Трампа, російський лідер демонструє, що для нього немає нічого забороненого, і що саме він домінує в цих відносинах. Російський президент десятиліттями використовував жінконенависницькі випади й риторику, щоб принизити своїх ворогів і заохотити прихильників.
Цим трюком Кремль, можливо, також хотів витончено натякнути, що в нього є й інші непристойні матеріали чи політичний компромат, які може бути загрозою для 47-го президента США.
Десятиліттями ходили чутки про те, що Путін має якийсь компромат на Трампа ще з тих часів, коли той як бізнесмен приїжджав до Радянського Союзу, а потім до Росії.
Тепер Путін, схоже, використовує Меланію, щоб дати Трампу зрозуміти, що Росія має силу в різних формах і для досягнення своїх цілей не боїться персонально атакувати обраного президента.
Путін намагається зробити так, щоб Трамп повернувся в Білий дім як його союзник і на російських умовах. На це «вітальне» послання новообраний президент ще не відповів публічно.