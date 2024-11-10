Після святкування легкої перемоги над віцепрезиденткою Камалою Гарріс на виборах у вівторок новообраний президент Дональд Трамп має менше трьох місяців, щоб сформувати новий кабінет і зовнішньополітичну команду перед вступом на посаду наступного року.

Під час своєї переможної промови Трамп заявив, що результат виборів дає йому право виконати свої політичні обіцянки відразу після вступу на посаду. «Америка дала нам безпрецедентний і потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Нічого собі! Це чудово!», - сказав Трамп.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він повторив, що «зупинить війну». Такі заяви він неодноразово робив щодо України. Втім, не розповідаючи про подробиці, як він збирається одноосібно покласти край російській агресії. «Ми хочемо мати сильну і потужну армію і, в ідеалі, нам не доведеться її використовувати. Ви знаєте, у нас не було воєн роками. У нас не було воєн», - сказав Трамп. «Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни».

Дональд Трамп виступає під час нічного виборчого заходу в конференц-центрі Вест-Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, Флорида, 6 листопада 2024 року.

Advertisement

«Але це також величезна перемога демократії і свободи. Разом ми відкриємо дорогу до славної долі Америки. Ми зробимо майбутнє нашого народу неймовірним», - додав він.

Сотні чиновників зовнішньополітичного відомства, деякі з яких працювали з новообраним президентом раніше, вже попередили про небезпеку "нового" Трампа у Білому домі. Понад 700 чиновників з національної безпеки підтримали Гарріс через зовнішньополітичну діяльність колишнього президента в минулому і його майбутні пропозиції у відкритому листі у вересні.

Advertisement

«Ми не в усьому згодні, але всі ми дотримуємося двох фундаментальних принципів, - написали лідери національної безпеки Америки (NSL4A). «По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і дієздатного головнокомандувача [яким в США є президент]. По-друге, ми віримо, що американська демократія є безцінною. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Ось чому ми, ті, хто нижче підписалися, з гордістю підтримуємо Камалу Гарріс на посаді наступного президента Сполучених Штатів».

До дня виборів 2024 року проти засудженого злочинця виступила половина колишніх членів кабінету Трампа. 45-й президент керував одним з найбурхливіших кабінетів в американській історії, де кілька посад кілька разів переходили з рук в руки протягом його каденції.

Advertisement

Перший міністр оборони Трампа Джеймс Меттіс подав у відставку в грудні 2018 року, наступного дня після того, як Трамп оголосив про раптове виведення американських військ із Сирії. Він публічно розкритикував реакцію Трампа на протести чорношкірих, заявивши: «Дональд Трамп - перший президент у моєму житті, який не намагається об'єднати американський народ - навіть не робить вигляд, що намагається. Замість цього він намагається нас розділити». Він сказав, що Трамп «насміхається над нашою конституцією».

Марк Еспер обіймав посаду міністра оборони при Трампі з липня 2019 року до листопада 2020 року, коли Трамп звільнив його у своєму твітті. Він неодноразово публічно конфліктував з тодішнім президентом. За його словами, Трамп «має [фашистські] нахили». «Я думаю, це те, чого ми повинні остерігатися».

Advertisement

Майбутній президент США ще офіційно не оголосив, хто увійде до його наступної команди з питань зовнішньої політики, а саме, не назвав: держсекретаря, міністра оборони та радника з національної безпеки. Втім, кілька лояльних кандидатів, ймовірно, пройдуть відбір.

Хто отримає кожну з цих посад, залишається відкритим питанням. Ось кілька можливих сценаріїв.

Потенційний Державний секретар Трампа - Майк Помпео

Державний секретар здійснює нагляд за Державним департаментом і вважається головою дипломатичних відносин як з іноземними союзниками, так і з супротивниками. Очікується, що він очолить відносини Трампа з НАТО та такими партнерами, як-от Україна.

Advertisement

Першим держсекретарем Трампа був Рекс Тіллерсон, колишній керівник ExxonMobil, який обіймав цю посаду до березня 2018 року, після того, як його спіймали на тому, що він назвав Трампа «ідіотом». У цьому році він відмовився підтримати жодного з кандидатів.

Його наступником став Майк Помпео, колишній член Палати представників від штату Канзас, свого часу очолював ЦРУ, а потім зайняв найвище місце в Державному департаменті. Помпео служив офіцером ротного рівня в армії США і навчався в Гарвардській школі права, перш ніж стати підприємцем і політиком.

Майк Помпео виступає на мітингу на підтримку Дональда Трампа в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, 4 листопада 2024 року. Фото: Чарлі Тріболо/AFP

Раніше він називав Трампа «авторитарним», але згодом підтримав його після перемоги на виборах 2016 року. У липні Помпео публічно підтримав висунення колишнього президента на другий президентський термін.

«Вітаю @realDonaldTrump з переконливою перемогою! Американці хочуть безпечного, захищеного і процвітаючого майбутнього, і з республіканським Сенатом і (сподіваємося) республіканською Палатою представників. Дональд Трамп зробить це можливим», - написав Помпео на наступний день після виборів.

Більшість ставок робиться на те, що Помпео знову стане держсекретарем у 2025 році. За повідомленнями Axios, його кандидатуру також розглядають на дві інші високі зовнішньополітичні посади - міністра оборони та радника з національної безпеки.

Серед інших претендентів: колишній міністр оборони Річард Гренелл, сенатор від Флориди Марко Рубіо, Роберт О'Брайен, сенатор від Теннессі Білл Хагерті та представник Флориди Майкл Вальц.

Міністр оборони - Річард Гренелл

Міністр оборони очолює Міністерство оборони та контролює виділений Конгресом бюджет на сотні мільярдів доларів. Він вважається найвищою посадовою особою з питань оборонної політики і здійснює нагляд за Об'єднаним комітетом начальників штабів.

Чотиризірковий генерал і морський піхотинець Джим Меттіс обіймав посаду міністра оборони протягом більшої частини перших двох років перебування Трампа на посаді. Він почав конфліктувати з тодішнім президентом і подав у відставку після того, як Трамп оголосив про вихід США з Сирії.

В.о. директора Національної розвідки США Річард Гренелл на форумі Fiserv перед Національним з’їздом Республіканської партії в 2024 році у Мілвокі, штат Вісконсін у липні 2024 року. Фото: Ендрю Кабальєро-Рейнольдс / AFP

Наступним тоді став Марк Еспер, ветеран армії і технар. Його стосунки з Трампом зіпсувалися через заяву 45-го президента про виведення американських військ з Афганістану. Трамп звільнив Еспера на наступний день після виборів 2020 року за те, що той заявив, що немає жодних підстав для оскарження результатів.

Річард Гренелл був одним з найближчих помічників Трампа з питань зовнішньої політики протягом десятиліть і, як повідомляється, консультував його під час нещодавньої кампанії, як пише Foreign Policy. У 2020 році він обіймав посаду директора Національної розвідки колишнього президента, ставши першим в історії США відкритим геєм у кабінеті міністрів. Раніше Трамп призначив Гренелла послом у Німеччині та відповідальним за мирні переговори щодо Сербії та Косова. Він також був речником ООН в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

Вважається, що ветеран має значний вплив на політику Трампа щодо України та Росії. Він висунув ідею створення автономної зони на сході України з метою припинення війни - ідею, яку Київ неодноразово відкидав як неприйнятну.

Серед інших претендентів на посаду міністра оборони - Помпео, Хагерті та сенатор від Арканзасу Том Коттон.

Радник з питань національної безпеки - Майкл Вальц

Радник з національної безпеки є високопоставленим членом як Ради національної безпеки, так і Ради внутрішньої безпеки. Хоча радник з національної безпеки призначається президентом, а не Сенатом, він вважається основним політичним зв'язковим між президентом і законодавцями з питань національної безпеки в країні та за кордоном.

Майкл Вальц на національному з’їзді Республіканської партії 2024 року на форумі Fiserv у Мілвокі, штат Вісконсін, 17 липня 2024 року. Фото: Каміл Крачинські/AFP

Під час першого терміну перебування на посаді Трамп змінив кількох радників з питань національної безпеки. Майкл Флінн, генерал-лейтенант армії у відставці і колишній директор Розвідувального управління міністерства оборони (до звільнення президентом Обамою, як повідомляється, за деякі його фанатичні висловлювання), був першим. Його перебування на цій посаді було найкоротшим в історії - він пішов у відставку менш ніж через місяць. Зрештою, Флінн пішов на угоду з ФБР за брехню про свої стосунки з російським послом - злочин, за який його згодом помилував Трамп.

Незабаром його замінив Г. Р. Макмастер, ще один відставний генерал-лейтенант армії з великим досвідом роботи за кордоном. Після приблизно 13 місяців перебування на посаді Макмастер раптово подав у відставку разом з багатьма іншими чиновниками. Здавалося, що він пішов у добрих стосунках з президентом.

Джон Болтон зайняв центральне місце, протримавшись на цій посаді близько півтора року - довше, ніж будь-який інший радник на цій посаді під час першого терміну Трампа. Він був послом в ООН за часів Буша і помічником генерального прокурора за часів Рейгана. Роберт О'Брайен, адвокат і стратег, став останнім радником Трампа з національної безпеки приблизно на 16 місяців.

Очікується, що жоден з цих колишніх урядовців не повернеться в наступний уряд Трампа.

Замість них, швидше за все, це місце займе інша кандидатура - Майкл Вальц, представник Флориди, ветеран армії і колишній «зелений берет». Він має досвід роботи як у Пентагоні, так і в Білому домі, і в минулому консультував Трампа з питань національної безпеки, повідомляє Politico. Він є затятим критиком Китаю, який постійно підтримує фінансування України за умови посилення контролю над платниками податків. Він лояльно підтримував багато зовнішньополітичних позицій Трампа.