Останні новини

Все про вибори у США 2024: Трамп чи Гарріс, останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати
Камала Гарріс
Все про вибори у США 2024: Трамп чи Гарріс, останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати
Kyiv Post дізнався що очікувати від майбутніх виборів у США, чи розпочалось все голосування за чинних кандидатів та хто має більше шансів виграти.
Вікторія Рокицька
14г тому
Президентські вибори 2024 року в США розділили українську американську громаду
США
ПОГЛЯД: Президентські вибори 2024 року в США розділили українську американську громаду
Чому американці українського походження голосують за того чи іншого кандидата на президентських виборах США 2024? Що детермінує їхній вибір?
Давид Кириченко
17г тому
Трамп заявив, що це нібито він зупинив будівництво "Північних потоків"
США
Трамп заявив, що це нібито він зупинив будівництво "Північних потоків"
Він також назвав кандидатку в президенти від Демократів Гарріс "тупою як пробка".
Київ Пост
20г тому
Трамп не змусить Україну поступитись територіями, − Зеленський
США
Трамп не змусить Україну поступитись територіями, − Зеленський
Президент заперечив будь-які компроміси щодо українських територій.
Київ Пост
22г тому
Виборці демократів та індіанці переконані: адміністрація Гарріс буде на боці України ЕКСКЛЮЗИВ
США
Виборці демократів та індіанці переконані: адміністрація Гарріс буде на боці України
Менш ніж за тиждень до дня виборів 2024 року більшість американських виборців вже переконані, що знають, хто є найкращим кандидатом не лише для них самих, а й для України.
Кеті Лівінгстон
1д тому
Хроніка війни в Україні. 31 жовтня: “Як вам мій сміттєвоз?”
Трамп
Хроніка війни в Україні. 31 жовтня: “Як вам мій сміттєвоз?”
Трамп і Гарріс проводять мітинги-дуелі в Північній Кароліні на тлі боротьби за хиткі штати; щонайменше 12 постраждалих в результаті удару російської авіабомби по багатоповерхівці у Харкові.
Джон Моретті
1д тому
Американські виборці найбільше бояться корупції в США та Україні ЕКСКЛЮЗИВ
Камала Гарріс
Американські виборці найбільше бояться корупції в США та Україні
Kyiv Post поговорив з громадянами США, які приходили на мітинги обох кандидатів у штаті Джорджія минулого тижня, про їхні настрої напередодні виборів президента США 2024.
Кеті Лівінгстон
2д тому
Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про вибори президента США - 2024
США
Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про вибори президента США - 2024
Шефредактор Kyiv Post в ефірі телеканалу "Прямий" розповідає про риторику та шанси на перемогу Трампа і Гарріс та зменшення американської підтримки України.
Київ Пост
2д тому
Microsoft заявила про масштабну атаку хакерів РФ на чиновників США
Росія
Microsoft заявила про масштабну атаку хакерів РФ на чиновників США
Хакери надіслали спірфішингові електронні листи тисячам людей у понад 100 організаціях.
Київ Пост
2д тому
Понад 50 млн американців вже проголосували на виборах
США
Понад 50 млн американців вже проголосували на виборах
За тиждень до дня виборів президента США американці вже віддали свій голос у достроковому голосуванні.
Київ Пост
2д тому
Камала Гарріс виступила з останньою промовою перед виборами президента США
США
Камала Гарріс виступила з останньою промовою перед виборами президента США
Її остання промова відбулася на найбільшому мітингу за весь час кампанії.
Київ Пост
2д тому
Президент США Байден назвав прихильників Трампа "сміттям"
США
Президент США Байден назвав прихильників Трампа "сміттям"
Пізніше Білий дім швидко спробував спростувати цю інформацію.
Київ Пост
2д тому