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Камала Гарріс
Все про вибори у США 2024: Трамп чи Гарріс, останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати
Kyiv Post дізнався що очікувати від майбутніх виборів у США, чи розпочалось все голосування за чинних кандидатів та хто має більше шансів виграти.
14г тому
США
Чому американці українського походження голосують за того чи іншого кандидата на президентських виборах США 2024? Що детермінує їхній вибір?
17г тому
США
Він також назвав кандидатку в президенти від Демократів Гарріс "тупою як пробка".
20г тому
США
Президент заперечив будь-які компроміси щодо українських територій.
22г тому
США
Менш ніж за тиждень до дня виборів 2024 року більшість американських виборців вже переконані, що знають, хто є найкращим кандидатом не лише для них самих, а й для України.
1д тому
Трамп
Трамп і Гарріс проводять мітинги-дуелі в Північній Кароліні на тлі боротьби за хиткі штати; щонайменше 12 постраждалих в результаті удару російської авіабомби по багатоповерхівці у Харкові.
1д тому
Камала Гарріс
Kyiv Post поговорив з громадянами США, які приходили на мітинги обох кандидатів у штаті Джорджія минулого тижня, про їхні настрої напередодні виборів президента США 2024.
2д тому
США
Шефредактор Kyiv Post в ефірі телеканалу "Прямий" розповідає про риторику та шанси на перемогу Трампа і Гарріс та зменшення американської підтримки України.
2д тому
Росія
Хакери надіслали спірфішингові електронні листи тисячам людей у понад 100 організаціях.
2д тому
США
За тиждень до дня виборів президента США американці вже віддали свій голос у достроковому голосуванні.
2д тому
США
Її остання промова відбулася на найбільшому мітингу за весь час кампанії.
2д тому
США
Пізніше Білий дім швидко спробував спростувати цю інформацію.
2д тому