З моменту початку своєї кампанії з повернення в Білий дім у 2024 році новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години, і що буде тиснути на президента України Володимира Зеленського та президента Росії Владіміра Путіна, щоб змусити їх до переговорів.

Трамп не говорив нічого конкретного, але натякав на скорочення військової допомоги Україні з боку США, використання економічних угод або членства в НАТО, а також надання Путіну якихось «стимулів» для виведення військ. Критики вказують на те, що Трамп давно висловлює захоплення Путіним і що його підхід, заснований на укладанні угод, може передбачати примушення України до територіальних поступок.

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Скріншот прямої трансляції з мітингу після інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

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Він призначив генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога своїм спеціальним представником і дав йому 100 днів на укладення мирної угоди. У квітні 2024 року Келлог став співавтором мирної пропозиції, яка передбачала припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, тиск на Росію та Україну для початку переговорів, продовження військової допомоги Україні з боку США за умови її участі в мирних переговорах та відкладення амбіцій щодо членства в НАТО.

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Трамп також неодноразово применшував важливість суверенітету України порівняно зі своїми ширшими цілями – зменшення участі США у війні та зосередження на внутрішніх економічних проблемах. Його наполягання на швидкому укладенні угоди незалежно від ситуації на полі бою викликало занепокоєння серед союзників США через те, що його підхід може підірвати довгострокову безпеку України і заохотити російську агресію.

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Хоча дипломатичні чи політичні наслідки його останніх заяв не зовсім зрозумілі, вони вказують на те, що новообраний президент планує проштовхнути якусь угоду між Зеленським і Путіним протягом перших кількох місяців – хочуть цього обидві сторони чи ні.

Перші заяви Трампа на посаді президента щодо України − що треба знати

Ось деякі з найпомітніших цитат Трампа про війну в Україні з понеділка:

Коментарі журналістам (20 січня 2025 року): «Він повинен піти на угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію в Росії».

«Він повинен піти на угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію в Росії». Коментарі журналістам (20 січня 2025 року): «Я завжди чудово розумівся з [Путіним]. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду».

«Я завжди чудово розумівся з [Путіним]. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду». Подальші коментарі журналістам (20 січня 2025 року ): «З того, що я чув, Путін хотів би зі мною зустрітися, і ми поїдемо, щойно зможемо. Я б зустрівся негайно... Кожного дня, поки ми не зустрічаємося, на полі бою гинуть солдати».

року «З того, що я чув, Путін хотів би зі мною зустрітися, і ми поїдемо, щойно зможемо. Я б зустрівся негайно... Кожного дня, поки ми не зустрічаємося, на полі бою гинуть солдати». Пост у соціальній мережі Truth Social ( 22 січня 2025 року ) : «Я не шукаю способів нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним».

у ( ) «Я не шукаю способів нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним». Допис у соціальній мережі Truth Social (22 січня 2025 року): «Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як ввести високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам».

«Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як ввести високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам». Допис у соціальній мережі Truth Social (22 січня 2025 року): «Ми можемо зробити це легким шляхом або важким – і легкий шлях завжди кращий. Настав час «УКЛАСТИ УГОДУ». НЕ МОЖНА ВТРАЧАТИ БІЛЬШЕ ЖИТТІВ!!!”

«Ми можемо зробити це легким шляхом або важким – і легкий шлях завжди кращий. Настав час «УКЛАСТИ УГОДУ». НЕ МОЖНА ВТРАЧАТИ БІЛЬШЕ ЖИТТІВ!!!” Всесвітній економічний форум у Давосі (23 січня 2025 року ): «Я також попрошу Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціну на нафту... Якщо ціна знизиться, російсько-українська війна закінчиться негайно. Зараз ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви закінчите цю війну».

року «Я також попрошу Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціну на нафту... Якщо ціна знизиться, російсько-українська війна закінчиться негайно. Зараз ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви закінчите цю війну». Всесвітній економічний форум у Давосі (23 січня 2025 року): «Відновлючи здоровий глузд в Америці, ми швидко рухаємося до того, щоб повернути силу, мир і стабільність за кордоном. Я також звернуся до всіх країн НАТО з проханням збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як це повинно було бути ще багато років тому».

«Відновлючи здоровий глузд в Америці, ми швидко рухаємося до того, щоб повернути силу, мир і стабільність за кордоном. Я також звернуся до всіх країн НАТО з проханням збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як це повинно було бути ще багато років тому». Всесвітній економічний форум у Давосі (23 січня 2025 року): «Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, як ми сподіваємось, зараз у процесі. Дуже важливо, щоб це було зроблено».

«Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, як ми сподіваємось, зараз у процесі. Дуже важливо, щоб це було зроблено». Всесвітній економічний форум у Давосі (23 січня 2025 року): «Я дуже хотів би зустрітися з президентом Путіним найближчим часом, щоб покласти край цій війні, і це не з точки зору економіки чи чогось іншого. Це з точки зору того, що мільйони життів втрачаються даремно... Це кривава бійня. І ми дійсно повинні зупинити цю війну».

Як Трамп сприймає війну в Україні?

Заяви Трампа за останній тиждень свідчать про те, що він розглядає війну в Україні насамперед як економічне питання, а не як геополітичну чи гуманітарну проблему. Його неодноразові посилання на ціни на нафту, інфляцію та торгівлю вказують на те, що ключем до припинення війни він вважає фінансовий тиск, а не військову підтримку чи дипломатичну стратегію.

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Його риторика щодо Путіна, в тому числі слова про те, що він «чудово ладнає» з російським президентом, і його небажання критикувати його безпосередньо, підкреслює, що він вважає себе унікальною людиною, яка може вести переговори про припинення конфлікту за допомогою особистої дипломатії, а не традиційних альянсів.