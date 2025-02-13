В широкому доступі з’явилися зображення винищувача Повітряних сил України F-16, повністю озброєного для ураження наземних цілей: багатоцільовий літак американського виробництва, споряджений високоточними керованими бомбами, а також стандартними ракетами класу «повітря-повітря» для самозахисту.

Оригінальне відео F-16, повністю озброєного для виконання своїх багатофункціональних завдань, з’явилося в TikTok у неділю.

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На відеозаписі тривалістю в одну секунду винищувач летить на великій швидкості і малій висоті над сільською місцевістю.

Чим оснащені F-16 для України? Що відомо

Як зазначили українські військові блогери, літак несе повне навантаження, зокрема, два зовнішні паливні баки на 1 400 літрів, блок РЕБ AN/ALQ-131 (на центральній точці опори) і по дві керовані авіабомби малого діаметру GBU-39 на двох пілонах BRU-61/A.

Більше по темі Український пілот вперше в історії F-16 Fighting Falcon збив 6 ракет в одному бою Це сталося під час однієї з російських масованих ракетно-дронових атак Росії в грудні минулого року.

На кінцях крил можна побачити дві ракети AIM-120B/C AMRAAM (вдосконалені ракети середньої дальності «повітря-повітря»). Це підтверджують експерти Kyiv Post.

Деякі спостерігачі заявили, що літак також, схоже, ніс пару ракет класу «повітря-повітря» малої дальності AIM-9 IR (інфрачервоних). Це також підтверджує аналіз від фахівців Kyiv Post.

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Декілька оглядачів відеозапису заявили, що F-16 був оснащений системою радіоелектронної боротьби ECIPS+, системою постановки радіоперешкод AN/ALQ-162, системою попередження про ракетну атаку AN/AAR-60 і загороджувальною системою DS+.

Kyiv Post погоджується з тим, що такі доповнення цілком ймовірні, якщо взяти до уваги те, які версії двічі модифікованих F-16AM Viper постачаються в Україну. Втім, з цього відео не можна однозначно стверджувати, що припущення блогерів правильні.

У неділю ізраїльський військовий аналітик Іаль Левін написав про додаткові електронні системи:

“Цікаво, що поява систем і контейнерів РЕБ на українських літаках західного зразка давно очікувалася, оскільки вони забезпечують ще один рівень захисту, на додачу до стандартних засобів протидії у вигляді теплових пасток (інфрачервоних цілей-приманок).

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Ці засоби являють собою набір інструментів, які при виявленні випромінювання від ворожого літака або ЗРК надсилають у відповідь “спам” електромагнітних хвиль у тому ж діапазоні, підлаштовуючись під частоту випромінювання, що постійно змінюється.

Таким чином, система «глушить» [або, що більш ймовірно, «підробляє»] радар [націлений на вас]. Однак через малу потужність ці засоби не є панацеєю, оскільки радар противника може «прошити» перешкоду потужнішим сигналом. Крім того, вони працюють на відносно невеликій відстані, але здатні дати пілоту кілька критично важливих хвилин для прийняття рішення».

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Судячи з відео, пілот мав завдати удару по заздалегідь визначеній наземній цілі, уникнувши загрози з боку російських літаків, принаймні до моменту випуску боєприпасів класу «повітря-земля».

F-16 спроектований таким чином, щоб під час бойових дій завжди мати можливість захистити себе і, відповідно до доктрини повітряної переваги, пілот може «переключитися» на роль винищувача навіть під час завдання удару по наземній цілі.

Таким чином, літак завжди несе 2 х 2 (2 х AIM-120, 2 х AIM-9) ракети класу «повітря-повітря», як на відео. Немає жодних переваг у тому, щоб літати з неповним боєкомплектом, оскільки ракети, підвішені до крил, зменшують їхню вібрацію і збільшують термін служби планера.

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Які радари на українських F-16

Рубен Джонсон з оборонної дослідницької групи 19FortyFive (1945), що базується в Меріленді, повідомив у неділю, що український парк F-16 має «значні обмеження, які можуть перешкоджати їхній ефективності. Літаки, що постачаються з Данії та Нідерландів, це старі моделі, оснащені застарілими (хоча й модифікованими) радарами AN/APG-66, на них не встановлена система зв’язку Link 16, що суттєво обмежує їхні можливості в повітряному бою».

Link 16 – це стандартна для ВПС США і НАТО сучасна цифрова платформа обміну даними, яка дозволяє літакам автоматично обмінюватися інформацією, а також виводити важливі дані на дисплеї в кабіні. Мережева система надає стороні, яка її використовує, можливо, вирішальну тактичну перевагу, дозволяючи пілотам уникати загроз і атакувати цілі, виявлені іншими літаками.

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Як зазначає Джонсон, США наполягали на тому, щоб Норвегія, Данія і Нідерланди передали Україні винищувачі F-16 без Link 16 – через побоювання, що в разі збиття літака ця передова мережева система передачі даних може потрапити до рук Росії. Джонсон помилково стверджував, що «без Link 16 українські F-16 не можуть стріляти ракетами великої дальності, такими як AIM-120 або AGM-158 JASSM, що залишає їх у суттєво невигідному становищі проти російських винищувачів і бомбардувальників». F-16AM може стріляти ракетами AIM-120 і використовувати ракети AGM-158, і їм не потрібна Link 16.

Радар на борту старої моделі Block 15 MLU F-16AM, який експлуатують українські ПС, – це система 1990-х років, яка називається AN/APG-66(V)2. Цей радар сканує за допомогою механічної антени, має меншу дальність дії і менші можливості, ніж радари [з електронним скануванням APG-83], встановлені на топових F-16, що експлуатуються деякими близькими союзниками США, [особливо тими країнами, які мають винищувачі Block 60 F-16E/F (ОАЕ) або Block 70/72 F-16V (Словаччина, Тайвань та ін.),] а також на російських бойових літаках першого ешелону, – йдеться в статті.

Однак модифікація AN/APG-66(v)2 була спеціально розроблена для включення каналу передачі даних від радара до ракети, що не має нічого спільного з абсолютно окремою Link 16. F-16 стріляли ракетами AIM-120 задовго до того, як на них з’явилася система Link 16.

Також, всупереч деякій інформації, що міститься в статті 19FortyFive, ВПС США не мають на озброєнні новітніх версій Viper, Block 70/72 F-16V і радарів з електронним скануванням APG-83.

Замість цього вони вирішили замінити свій парк значно модифікованих винищувачів F-16 Block 40/42/50/52 на F-35A. До речі, офіційна назва F-16V – «Viper» (Гадюка), а не «Fighting Falcon» (Бойовий сокіл), яка ніколи не використовувалася в середовищі пілотів F-16.

F-16 – один із найуспішніших бойових літаків в історії, був розроблений у 1970-х роках як винищувач, здатний перевершити будь-якого супротивника. Модернізовані версії літака все ще здатні вести сучасні повітряні бої завдяки вдосконаленій електроніці, зберігаючи при цьому надзвичайно маневрену електродистанційну платформу планера 9-G.

Винищувачі F-16 1990-х років, передані Україні Данією, Нідерландами та Норвегією, належать до технологічно старшого покоління, ніж найновіші моделі F-16, до того, як з них були зняті системи Link 16.

19FortyFive цитує українського інженера: «Цей радар [на F-16, які отримала Україна] є менш ефективним, навіть ніж версії радару N019 для МіГ-29, які були модернізовані нашою промисловістю. Отже, з цими літаками важко багато чого зробити, враховуючи те, що росіяни виставляють проти нас».

Пілоти Повітряних сил України розповіли ЗМІ, що вони надсилають і отримують інформацію про виявлені загрози і цілі за допомогою голосового радіо. Цей метод зв’язку часів Другої світової війни і часто менш ефективний, ніж автоматизований канал передачі даних, і має ризики неточної передачі інформації в розпалі бою. За повідомленнями ПС ЗСУ, найпоширенішим застосуванням українських F-16 в останні місяці було перехоплення російських дронів-камікадзе і крилатих ракет.

Проросійський військовий блогер RybarZ у недільній статті про відео з F-16 стверджує, що українські винищувачі здебільшого базуються на аеродромах у Румунії та Польщі, а перед виконанням бойового завдання їх споряджають і дозаправляють на авіабазах у Київській та Рівненській областях України.

За його словами, кількість вильотів F-16 уздовж лінії зіткнення «різко зросла» з початку 2025 року. Вони регулярно літають у прифронтових районах Запорізької та Чернігівської областей.