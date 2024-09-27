Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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Зеленський зустрівся з президентом США Байденом і віцепрезиденткою Гарріс США
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17г тому
Хроніка війни в Україні. 27 вересня: “Це пропозиції щодо капітуляції” США
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Джон Моретті
18г тому
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"Страшилка від страху": українські лідери знайшли визначення ядерним погрозам Путіна
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США надали Україні військову допомогу на $7,9 млрд - Зеленський ВАЖЛИВО США
США надали Україні військову допомогу на $7,9 млрд - Зеленський
Київ Пост
1д тому
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