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Україна
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів
Трамп
Зеленський
Камала Гарріс
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів
Сергій Коляда про виклики справедливого розгляду України у Вашингтоні в ці дні.
Сергій Коляда
| вересень 27, 2024, 13:35
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Росія
Рік війни
Контрнаступ
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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