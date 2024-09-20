Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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Українські медіа: міністр оборони Умєров звільнив заступників Буданова Росія
Українські медіа: міністр оборони Умєров звільнив заступників Буданова
Київ Пост
2г тому
Президент України оновив склад Cтавки Верховного головнокомандувача Зеленський
Президент України оновив склад Cтавки Верховного головнокомандувача
Київ Пост
7г тому
Президент України наклав санкції на низку осіб і компаній РФ, Китаю та Ірану Росія
Президент України наклав санкції на низку осіб і компаній РФ, Китаю та Ірану
Київ Пост
9г тому
ЄС закликав усіх партнерів заарештувати Путіна за ордером МКС Путін
ЄС закликав усіх партнерів заарештувати Путіна за ордером МКС
За матеріалами Укрінформ
10г тому
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