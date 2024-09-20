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Україна
Путін, маніакальний залякувач «червоною лінією».
Путін
Зеленський
Путін, маніакальний залякувач «червоною лінією».
Сергій Коляда про маніакального російського хулігана, який постійно приходить у сказ.
Сергій Коляда
| вересень 20, 2024, 17:10
Фото: Сергій Коляда
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Росія
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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