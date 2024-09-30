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На що спрямована "нова ядерна доктрина" Путіна
Путін
На що спрямована "нова ядерна доктрина" Путіна
Сергій Коляда про останні погрози Путіна замахнутися на світ "ядерною палицею".
Сергій Коляда
| вересень 30, 2024, 15:39
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Росія
Рік війни
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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