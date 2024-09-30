Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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Документи свідчать: Навальний помер від отруєння Путін
Документи свідчать: Навальний помер від отруєння
Київ Пост
11г тому
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів Путін
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів
Сергій Коляда
вер. 27
"Страшилка від страху": українські лідери знайшли визначення ядерним погрозам Путіна Путін
"Страшилка від страху": українські лідери знайшли визначення ядерним погрозам Путіна
Київ Пост
вер. 26
«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів Путін
«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів
Катерина Захарченко
вер. 23
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