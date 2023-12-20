Останні новини
Війна в Україні
гру. 20, 2023
Колаборанти називали збройну агресію РФ "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.
Релігія
гру. 16, 2023
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Стратеги російської пропаганди орієнтуються на християнську аудиторію США, намагаючись поширювати в ній антиукраїнські уявлення.
Релігія
гру. 6, 2023
Цього року в Україні через офіційний перехід зі старого на новий календар День Святого Миколая святкується 6 грудня замість 19 грудня. А Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня.
Релігія
лис. 30, 2023
Джерело Kyiv Post у правоохоронних органах зауважило, що попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками Лаври.
Війна в Україні
жов. 20, 2023
Українська розвідка повідомила, що на хвилі формування в РФ нових приватних військових компаній Російська православна церква долучилась до цього процесу, вербуючи віруючих на війну проти України
Релігія
вер. 30, 2023
В рамках широкого відновлення єврейської культури в Україні рабини продовжують розслідувати історію з викраденням із Підгаєцької та Чортківської синагог реліквій, які опинились в московському музеї.
Релігія
вер. 23, 2023
Голова парламенту сумнівається, що в Раді знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату.
Релігія
вер. 2, 2023
В одному з приміщень резиденції представники УПЦ (МП) проводили молебні за російських військовополонених.
Війна в Україні
сер. 9, 2023
СБУ запевняє, що зміна запобіжного заходу не дає Павлу свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.
Війна в Україні
сер. 8, 2023
Адвокат митрополита стверджує, що на заставу назбирали гроші завдяки пожертвам прихожан УПЦ МП.
Київ
лип. 4, 2023
Прихильники УПЦ МП знову перешкоджали роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі. Комісія мала опечатати корпуси Нижньої Лаври, які не використовують для релігійних потреб.
Релігія
чер. 6, 2023
Глава Мінкульту Ткаченко повідомив, що комісія міністерства завершила свою роботу у Києво-Печерській лаврі. Тепер УПЦ МП має покинути приміщення Лаври.
Релігія
тра. 29, 2023
Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження цілодобового домашнього арешту митрополита УПЦ МП Павла до липня із зобовʼязанням носити електронний браслет.
Релігія
тра. 24, 2023
У Православній церкві України ухвалили рішення перейти на Новоюліанський календар з 1 вересня. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.
Релігія
тра. 20, 2023
Папа Римський Франциск натякнув на те, що мирні перемовини вже йдуть "по-тихому", хоча і Київ, і Москва це заперечують. Та все одно щось таки відбувається.
Релігія
тра. 1, 2023
Про це він розповів після зустрічі з митрополитом Іларіоном, представником Російської Православної Церкви в Будапешті.