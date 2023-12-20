Останні новини

СБУ викрила двох колаборантів-прихильників УПЦ МП, один з яких просив громадянство РФ
Війна в Україні
гру. 20, 2023
СБУ викрила двох колаборантів-прихильників УПЦ МП, один з яких просив громадянство РФ
Колаборанти називали збройну агресію РФ "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.
Київ Пост
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ
Релігія
гру. 16, 2023
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Стратеги російської пропаганди орієнтуються на християнську аудиторію США, намагаючись поширювати в ній антиукраїнські уявлення.
Gina Christian
Святкові роздуми: в Україні Дід Мороз приїде раніше цього року
Релігія
гру. 6, 2023
ПОГЛЯД: Святкові роздуми: в Україні Дід Мороз приїде раніше цього року
Цього року в Україні через офіційний перехід зі старого на новий календар День Святого Миколая святкується 6 грудня замість 19 грудня. А Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня.
Богдан Нагайло
СБУ проводить обшуки у Почаївській Лаврі, яка належить УПЦ МП (оновлено)
Релігія
лис. 30, 2023
СБУ проводить обшуки у Почаївській Лаврі, яка належить УПЦ МП (оновлено)
Джерело Kyiv Post у правоохоронних органах зауважило, що попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками Лаври.
Юлія Струк, Марина Шашкова
Російська православна церква фінансує приватну військову компанію
Війна в Україні
жов. 20, 2023
Російська православна церква фінансує приватну військову компанію
Українська розвідка повідомила, що на хвилі формування в РФ нових приватних військових компаній Російська православна церква долучилась до цього процесу, вербуючи віруючих на війну проти України
Київ Пост
У Московському музеї спливли пограбовані з українських синагог артефакти
Релігія
вер. 30, 2023
У Московському музеї спливли пограбовані з українських синагог артефакти
В рамках широкого відновлення єврейської культури в Україні рабини продовжують розслідувати історію з викраденням із Підгаєцької та Чортківської синагог реліквій, які опинились в московському музеї.
Уґо Полетті
У парламенті наразі немає голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), - Стефанчук
Релігія
вер. 23, 2023
У парламенті наразі немає голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), - Стефанчук
Голова парламенту сумнівається, що в Раді знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату.
Kyiv Post
Журналісти показали колишню резиденцію глави УПЦ (МП) Онуфрія у Лаврі
Релігія
вер. 2, 2023
Журналісти показали колишню резиденцію глави УПЦ (МП) Онуфрія у Лаврі
В одному з приміщень резиденції представники УПЦ (МП) проводили молебні за російських військовополонених.
Kyiv Post
Митрополит Павло не може знімати браслет та покидати село на Київщині - СБУ
Війна в Україні
сер. 9, 2023
Митрополит Павло не може знімати браслет та покидати село на Київщині - СБУ
СБУ запевняє, що зміна запобіжного заходу не дає Павлу свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.
Kyiv Post
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу у 33 млн гривень
Війна в Україні
сер. 8, 2023
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу у 33 млн гривень
Адвокат митрополита стверджує, що на заставу назбирали гроші завдяки пожертвам прихожан УПЦ МП.
Kyiv Post
Віряни та ченці УПЦ МП не пустили комісію Мінкульту на територію Нижньої Лаври
Київ
лип. 4, 2023
Віряни та ченці УПЦ МП не пустили комісію Мінкульту на територію Нижньої Лаври
Прихильники УПЦ МП знову перешкоджали роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі. Комісія мала опечатати корпуси Нижньої Лаври, які не використовують для релігійних потреб.
Kyiv Post
Комісія Мінкульту завершила свою роботу у Києво-Печерській лаврі, УПЦ МП має звільнити приміщення
Релігія
чер. 6, 2023
Комісія Мінкульту завершила свою роботу у Києво-Печерській лаврі, УПЦ МП має звільнити приміщення
Глава Мінкульту Ткаченко повідомив, що комісія міністерства завершила свою роботу у Києво-Печерській лаврі. Тепер УПЦ МП має покинути приміщення Лаври.
Kyiv Post
Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт до липня
Релігія
тра. 29, 2023
Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт до липня
Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження цілодобового домашнього арешту митрополита УПЦ МП Павла до липня із зобовʼязанням носити електронний браслет.
Kyiv Post
ПЦУ переходить на Новоюліанський календар: коли відзначатимуть Різдво та Великдень
Релігія
тра. 24, 2023
ПЦУ переходить на Новоюліанський календар: коли відзначатимуть Різдво та Великдень
У Православній церкві України ухвалили рішення перейти на Новоюліанський календар з 1 вересня. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.
Kyiv Post
Миротворча місія Ватикану набирає обрисів
Релігія
тра. 20, 2023
Миротворча місія Ватикану набирає обрисів
Папа Римський Франциск натякнув на те, що мирні перемовини вже йдуть "по-тихому", хоча і Київ, і Москва це заперечують. Та все одно щось таки відбувається.
Kyiv Post
Папа Римський заявив про секретну місію Ватикану у досягненні миру в Україні
Релігія
тра. 1, 2023
Папа Римський заявив про секретну місію Ватикану у досягненні миру в Україні
Про це він розповів після зустрічі з митрополитом Іларіоном, представником Російської Православної Церкви в Будапешті.
Kyiv Post