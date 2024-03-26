На запрошення Ентоні Рота, тодішнього спікера Палати громад Канади, Ярослав Гунька приїхав до Оттави 22 вересня 2023 року, аби бути присутнім у канадійському парламенті під час візиту туди президента Володимира Зеленського.

Після того, як видання The Jewish Daily Forward опублікувало інформацію про те, що Гунька служив у 14 Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), більш відомій як дивізія «Галичина», вибухнув скандал. Він продовжує тліти й досі.

Акти вандалізму на місцях поховань ветеранів дивізії «Галичина» останнім часом почастішали, навіть попри те, що геноцидна війна Росії проти України та українців останнім часом палає з небаченою силою. І це не випадкове співпадіння.

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На жаль, чимало канадійців свого часу повелися на пропагандистьські оповідки радянської доби про «жахливі злочини» вояків дивізії «Галичина», що грає на руку теперішнім російським агентам та їхнім попутникам на Заході. Раніше це дуже посприяло досягненню цілей пропагандистської кампанії КДБ, відомої як «Операція «Розплата», метою якої було розпалити ворожнечу між єврейською, балтійською та українською діаспорами через те, що сталося у Східній Європі в часи Другої світової війни.

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Я не знайомий з Ярославом Гунькою особисто. Однак я добре ознайомлений з діяльністю Комісії, очолюваної суддею Жюлем Дешеном, яка вела розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів вояків дівізії «Галичина» в той час, як радянські спецслужби свідомо розповсюджували на Заході інформацію про те, що начебто Канада прихистила в себе «тисячі нацистських воєнних злочинців». І я був дуже втішений, коли тогочасний міністр юстиції Раймон Гнатишин повідомив висновки Комісії балтійській, єврейській та українській громадам Канади.

Разом з Ірвіном Котлером, який на той час представляв Канадійський єврейський конгрес, я 12 березня 1987 року привітав ці результати діяльності Комісії в програмі The Journal на CBC TV, яку веде Барбара Фрум. Тому мені видається дивною забудькуватість єврейської громади, адже її представники зараз чомусь повністю ігнорують обґрунтовані висновки Комісії, що не може не спантеличувати.

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І як міг пан Котлер, який сам був колись міністром юстиції, називати Ярослава Гуньку «сумнозвісним нацистським воєнним злочинцем»? Він забув, що людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді. Коли, де і яким судом пан Гунька був засуджений і визнаний «нацистським воєнним злочинцем?»

Принципова позиція української громади Канади завжди полягала в тому, що якщо є достовірні докази скоєння будь-якою особою воєнних злочинів, підозрюваний, незалежно від його/її національності, раси чи віросповідання, має бути притягнутий в Канаді до кримінальної відповідальності, і щодо нього має бути винесене законне судове рішення.

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До цього я можу додати, що мою матір Марію, коли вона була ще підлітком, схопили в Західній Україні й відправили на примусові роботи до Третього Рейху – одну з мільйонів поневолених тоді українців. Тому у мене немає жодних підстав захищати нацистську Німеччину або будь-якого ще живого нациста.

Правда в тому, що жоден українець у жодному разі не міг бути «нацистом» вже хоча б тому, що справжні нацисти, які вважали себе «арійцями», тобто «вищою расою», відносили всіх українців та й інших слов’ян до «недолюдей» (Untermenschen).

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І хоча пан Гунька справді склав присягу на вірність Адольфу Гітлеру, це зобов'язані були зробити всі, хто служив у збройних силах Третього Рейху. Прийняття цієї присяги саме по собі не перетворило мільйони німців на нацистів, зокрема й близько чверті мільйона німців, які емігрували до Канади після закінчення війни.