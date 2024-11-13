Тоді як республіканці з'їжджаються до Мар-а-Лаго, приймаються головні рішення, які визначатимуть майбутнє України. Однак прихильники України, як і український уряд, з незрозумілих причин вирішили залишитися осторонь процесу прийняття рішень.

Замість того, щоб бути почутими під час дебатів про розвиток американо-українських відносин або під час відбору майбутніх членів уряду, Україна мовчить, що змушує замислитися: де ж команда України?

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Першою реакцією президента Зеленського на перемогу Трампа була згадка їхньої зустрічі у вересні цього року, на якій лідери обговорювали, як «покласти край російській агресії проти України».

Він продовжував хвалити свого американського колегу, заявивши, що «президент Трамп дотримується підходу “мир через силу” у світових справах. Це саме той принцип, який може практично наблизити справедливий мир в Україні».

Більше по темі Зеленський поставив під загрозу надходження $4,4 млрд до бюджету ОПУ працював над тим, щоб переконати законодавців та бізнес-спільноту погодитися на історичне підвищення податків протягом трьох місяців, але Зеленський і не підписав, і не ветував закон.

Минуло вже більше тижня. Україна не зробила жодного кроку для того, щоб українська перспектива залишалася на першому плані у процесі прийняття рішень командою Трампа.

Поглянувши на телебачення консерваторів у США, можна побачити практично повну відсутність українських посадовців, які відповідальні за зовнішню політику або тих, хто виступає чи діє за них. Так само, переглянувши "консервативні новини" не можна стверджувати, що союзники України не намагаються достукатися до наступного президента Америки.

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За словами людей, з якими я спілкувався в українському посольстві у Вашингтоні,

пані посол України в США протягом останніх двох з половиною років тісно співпрацювала з демократами і відверто ігнорувала республіканців Джейсон Джей Смарт

Гірше того, Київ проігнорував вимоги республіканського спікера Палати представників відкликати пані посла Оксану Маркарову після того, як два місяці тому вона прийняла необачне рішення привезти президента Зеленського на передвиборчий партійний мітинг Камали Гарріс, на який не був запрошений жоден республіканець. Через власні зусилля, що дискредитують українсько-американські відносини, пані посол позбавлена можливості відігравати будь-яку роль у покращенні майбутніх двосторонніх відносин, її потрібно терміново замінити.

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На жаль, багато прихильників України продовжують втрачати політичний капітал і замість того, щоб шукати шляхи залучення команди Трампа, вони нарікають на те, чому вони віддали б перевагу іншому кандидату, продовжуючи просувати фальшивий наратив про те, що «Україна – це питання демократів», ігноруючи той факт, що першими, кого Трамп обрав на керівні посади, а то були політики, які визнають загрозу, яку Росія становить не лише для України, а й для Сполучених Штатів.

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Новий радник Трампа з питань національної безпеки, республіканець Майк Волц, слушно зауважив в ефірі Foxnews минулого місяця: «Китай, Росія та Іран не намагаються "конкурувати" з нами – вони намагаються замінити нас». Він фактично повторив те, що раніше говорив сенатор Марко Рубіо, майбутній держсекретар, називаючи Росію «молодшим партнером Китаю в їхній антиамериканській коаліції».

Як казав Барак Обама, «вибори мають наслідки», а отже, наступним президентом США стане Трамп.

Ті, хто зацікавлений у допомозі Україні, не втрачайте дорогоцінний час, вмостившись на трибунах! Станьте частиною майбутнього!

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.