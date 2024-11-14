Президент Трамп призначив Марко Рубіо державним секретарем, а Майка Волтца – своїм майбутнім радником з питань національної безпеки. Обидва вважаються відносними «яструбами» щодо Росії – або, принаймні, набагато менш закоханими в президента Путіна, ніж деякі їхні побратими з Республіканської партії. Для України все могло би бути набагато гірше.

Тим не менш, реальність така, що і Рубіо, і Волц, швидше за все, виконуватимуть накази свого боса – Трампа. А після призначень людей, що відповідатимуть у команді Трампа за зовнішню та національну безпеку, фокус уваги зміщується на обіцянку Трампа встановити мир в Україні протягом кількох днів після вступу на посаду.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це виглядає дуже амбітно і, ймовірно, стане повною перевіркою вміння Трампа досягати угод. Однак реальність така, що і Україна, і Росія досі мають можливість вести дуже довгу війну, тому обидві сторони зацікавлені в укладенні угоди зараз, але кожна на своїх умовах. З огляду на це, цікаво розглянути вимоги/цілі різних сторін та потенційні результати:

Більше по темі «Нехай український народ... виграє цю битву»: республіканець Джон Тун - голова Сенату США Республіканці Палати представників Конгресу США зробили несподіваний вибір лідера більшості в Сенаті на користь того, хто публічно підтримав продовження підтримки України та протистояння путінській

Чого від мирної угоди з Україною хоче Путін

* зберегти за собою всю територію, яку зараз окупує;

Advertisement

* уряд у Києві, який би або підпорядковувався Росії в усіх ключових питаннях безпеки, або враховував російські інтереси, тобто підпадав під російську стратегічну парасольку;

* щоб Україна залишалася вразливою до майбутніх наступальних дій Росії. Я думаю, ми повинні визнати, що загальний план Путіна полягає в тому, щоб зробити незалежну Україну якомога слабшою, щоб створити майбутні можливості для російської інтервенції з метою забезпечення стратегічного контролю над усією країною. Без тіні сумніву, Путін розглядатиме будь-які територіальні поступки, досягнуті зараз, лише як плацдарм для майбутніх захоплень території України. Отже, Путін хотів би: ніякого НАТО, в ідеалі – нейтрального/демілітаризованого статусу для України, щоб забезпечити її максимальну вразливість у майбутньому;

Advertisement

* щоб Україна повернулася до федеративного, децентралізованого устрою (на що натякав Мінський процес), де нині окуповані території матимуть певне право вето в питаннях орієнтації країни, тобто голоси понад семи мільйонів виборців на цих територіях зможуть впливати на результати загальнонаціональних виборів в Україні та її майбутню орієнтацію.

Путіну потрібна слабка/дестабілізована країна, яку Росія в майбутньому зможе використати шляхом інтервенції, щоб підірвати її суверенітет і розширити свій контроль над нею.

* Скасування всіх санкцій.

Чого від мирної угоди хоче Україна

* Повернення всіх територій, в ідеалі – до кордонів 1991 року, але якщо ні, то, безумовно, до стану на кінець січня 2022 року;

Advertisement

* Безпека: без безпеки немає економічного розвитку, а отже, соціальної та політичної стабільності. В ідеалі – членство в НАТО, якщо не залізобетонні гарантії безпеки від ключових держав. Насправді я не впевнений, що це має велике значення, хоча з огляду на досвід Будапештського меморандуму, Україна, ймовірно, захоче отримати гарантії того, що їй будуть надані всі інструменти для захисту. Ідея полягає в тому, щоб Захід надав Україні такий самий статус, як Ізраїлю та Південній Кореї – вони отримують повний спектр західних неядерних військових засобів, щоб бути впевненими у відбитті майбутньої російської агресії;

* Економічний розвиток: гарантії того, що економіка України зможе розвинутися до рівня, на якому вона зможе економічно підтримувати власну оборону. Важливо також враховувати, що успішний економічний розвиток є ключем до забезпечення соціальної та політичної стабільності, оскільки мільйони військовослужбовців повертатимуться додому в очікуванні кращого життя. Якщо ці очікування не виправдаються, існує ризик соціальної та політичної нестабільності, на якій гратиме Путін.

Advertisement

Успішний економічний розвиток, ймовірно, залежатиме від адекватного фінансування (як і безпека/оборона) та забезпечення залізобетонної перспективи вступу до ЄС, щоб закріпити реформи і дати зелене світло інвестиціям приватного сектору. З точки зору фінансування, враховуючи ймовірну вартість відновлення/реконструкції від $500 млрд до $1 трлн, щорічна сума витрат протягом, скажімо, двадцятирічного періоду, ймовірно, становитиме $50 млрд. Чи може Україна бути впевненою, що Захід не поставить її в глухий кут? Якщо ні, то Україна, швидше за все, зосередиться на конфіскації 330 мільярдів доларів активів Центробанку Росії в західних юрисдикціях. Це могло би фінансувати як оборону України – ці гроші можна було би використати для закріплення підтримки України з боку США за президентства Трампа через велику довгострокову програму закупівель озброєнь, – так на і відновлення та реконструкцію.

Advertisement

Росія наполягатиме на поверненні цих іммобілізованих активів ЦБР і, ймовірно, відмовиться платити репарації. Для довгострокової фінансової життєздатності України дуже важливо, щоб Захід протистояв Росії і відмовився повертати їй ці активи. Без доступу до цих активів Україна не буде фінансово життєздатною – ні для самозахисту, ні для забезпечення успішного післявоєнного відновлення та реконструкції.

Що в мирній угоди між РФ і Україною важливо для Європи

* Росія повинна поважати територіальну цілісність України, а отже, повернути Україну до кордонів 1991 року – Європа занепокоєна тим, що інші можуть скористатися відкриттям «скриньки Пандори»;

* Припинення російської агресії/експансіонізму – в Європі якнайшвидше завершення війни було би сприйняте позитивно, але якщо ціною цього не буде перемога Росії, або якщо Україна буде настільки підірвана, що в майбутньому буде дестабілізована, а потім використана для подальшого російського вторгнення, що може призвести до повної російської окупації. Останній варіант став би катастрофою для Європи, оскільки це призвело би до міграції десятків мільйонів українців на Захід, що загрожувало би соціальною і політичною нестабільністю в Європі та подальшим зростанням антиімміграційних настроїв, які ще більше підживлювали би популістські сили. Це також загрожує втратою величезної військово-промислової бази України на користь Росії – відродженням Росії як військової наддержави в Європі і величезним ризиком подальшої російської експансії в регіоні.

* Європа солідарна з Україною у бажанні забезпечити безпеку для України – хоча багато європейських держав не бажають, щоб це відбувалося ціною запрошення України до НАТО. Вони хочуть безпеки в Європі, але, схоже, не бажають платити за це найвищу ціну. Багато хто радий отримати безкоштовний проїзд або за рахунок хоробрих українців, які воюють на фронті, або за рахунок американських гарантій безпеки/чекової книжки.

* Європа має абсолютний стратегічний імператив – протистояння довгостроковій загрозі з боку Росії. Незалежно від того, що буде в будь-якій мирній угоді щодо України. Європа абсолютно точно повинна інвестувати у власну оборону і зменшити свою залежність від США. Я думаю, що це також свідчить про неможливість швидкого повернення до звичайних відносин з Росією. США можуть розглядати Китай як стратегічну загрозу номер один, але для Європи це не Китай, а Росія. Це означає, що Європа не поспішатиме з послабленням санкцій проти Росії, доки Росія не вийде з України і не дасть Європі достатніх гарантій того, що вона більше не є загрозою. Швидко надати такі запевнення буде важко, особливо доки Путін залишається при владі в Росії.

* Вступ до ЄС: В Євросоюзі розуміють важливість членства для України і готові підтримувати його на словах, але занепокоєні тим, що проблеми з верховенством права та корупцією, які існували в Україні в минулому, не зроблять це пігулкою, яку важко проковтнути в реальності. Тут є протиріччя – якнайшвидший вступ України до ЄС є, ймовірно, ключем до її успішного економічного розвитку, але там пам'ятають про досвід таких країн, як Болгарія та Румунія, прискорений вступ яких до ЄС залишив невирішеними ключові структурні проблеми.

* Фінансування: підтримка України у війні наразі обходиться Заходу в 100 мільярдів доларів на рік, і оскільки США покривають 42% витрат, Європа нервує через те, що їй доведеться покривати всі витрати, якщо США відійдуть убік. Зеленський оцінив вартість реконструкції у 800 мільярдів доларів, і знову ж таки, Європа не має чіткого уявлення про те, як вона покриватиме ці витрати. ЄС виділив 50 млрд євро на чотирирічний період з 2024 по 27 рік, але це не задовольняє всіх потреб. Ухвалення рішення про виділення 50 млрд доларів з відсотків від іммобілізованих 330 млрд російських активів зайняло цілий рік, і це досі видається ненадійним джерелом фінансування без реальної впевненості в тому, що відповідні активи залишаться поза межами досяжності для Росії. Що станеться, якщо Росія забезпечить повернення цих активів у рамках будь-якої мирної угоди? Хто тоді фінансуватиме відновлення і реконструкцію?

Чого від мирної угоди хочуть США під керівництвом Трампа

* Трамп пообіцяв мир за 24 години після вступу на посаду, тому тут є певна проблема довіри до нього. Трамп захоче показати, що він може швидко встановити мир, і захоче, щоб його вітали як потенційного лауреата Нобелівської премії миру;

* Але, безумовно, він захоче уникнути звинувачень у потенційному краху України в афганському стилі. Важко уявити, що навіть Трамп хотів би миру за будь-яку ціну, а особливо, якщо ціною буде повний крах України (див. ризики для Європи вище). Це було би подарунком Путіну, а Трамп виглядав би слабким та ідіотом. Це підбадьорить Росію, а також, ймовірно, Китай та інших супротивників США.

* Трамп може захотіти зіграти з Росією жорстко, пригрозивши Путіну збільшити продаж зброї Україні, щоб змусити його піти на компроміс. Трампу буде легше продати це вдома як перемогу, якщо зброя фінансуватиметься Європою та/або за рахунок заморожених російських активів. США все ще можуть отримати вигоду від тривалої війни і збільшення продажів зброї в Європу і Україну. Подумайте про всі нові/збережені робочі місця в США.

Ймовірно, угода включатиме:

* Замороження лінії фронту, але без пом'якшення санкцій проти Росії до досягнення довгострокової угоди щодо майбутнього цих територій;

* Україна не отримає негайного запрошення до НАТО, але отримає запевнення, що їй буде наданий повний спектр західних засобів для самооборони. Європа погодиться фінансувати все більшу частку потреб України, а заморожені російські активи можуть бути використані з цією ж метою.

* Певні довгострокові зобов'язання щодо вступу України до ЄС;

* Є відчуття, що Європа все ж відмовиться від передачі Україні 330 млрд доларів ЦБР для закупівлі власного оборонного обладнання та часткового фінансування власного відновлення і реконструкції. Натомість ці кошти будуть частково використані для фінансування закупівель зброї у США – ідея Фонду перемоги Трампа в Україні для зміцнення стратегічних відносин між США та Україною.

Але укласти угоду буде складно, і якщо мирна угода залишатиме Україну слабкою/вразливою і, зрештою, нестійкою в довгостроковій перспективі, вона може вирішити продовжувати боротьбу, а Європа, з огляду на власну вразливість перед Росією, не матиме іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну. За такого сценарію чи відмовилися би США від величезних замовлень на закупівлю зброї в Європі? Я сумніваюся, що навіть Трамп на це піде, особливо тоді, коли США все ще потребуватимуть допомоги від Європи у своїй довгостроковій боротьбі за гегемонію з Китаєм.

Передрук з блогу автора @tashecon! З оригіналом можна ознайомитися тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.