Відомо, що коли нашому життю загрожує небезпека, люди б'ються, тікають або завмирають. Коли Росія напала на Україну у 2022 році, маленька нація вирішила боротися, вразивши світ своєю силою та рішучістю. Для України немає місця капітуляції. Це не в їхній природі. Ми були свідками цього під час наших 10 поїздок туди з моменту вторгнення. І ми бачили набагато більше.

Зараз, більш ніж будь-коли, цей момент може визначити долю України. Росія випробовує нові ракети, які цілеспрямовано націлені на українську енергосистему, залишаючи мільйони людей, в тому числі дітей, у темряві. Америка тепер оснастить Україну новими протипіхотними мінами - наземними мінами, зброєю, яка, за внутрішнім визнанням, травмує дітей ще довго після завершення конфліктів. Все це відбулося тоді, коли війна триває вже понад 1000 днів, а президент Володимир Зеленський оголосив, що кількість загиблих солдатів перевищила 43 000.

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Коли ведеться війна, відбуваються великі збори. Збирають і організовують солдатів, зброю, припаси, медичний персонал, транспорт, оборонні системи. Розвивається інфраструктура з казармами, дорогами, аванпостами, ланцюгами постачання. Будуються комунікації для систем зв'язку, лідерських структур, ланцюгів підпорядкування. Оборона будується за допомогою барикад, окопів, сирен, що сповіщають про небезпеку. В якийсь момент знаходиться час і увага для "м'якших" потреб - сухі ковдри, нові черевики, продуктові пакунки від церков, листи з дому, духовні практики. Крок за кроком війна поглинає всі аспекти життя, як на фронті, так і вдома.

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У країні, що перебуває у стані війни, ресурси в першу чергу йдуть на солдатів, у другу - на системи, у третю - на економіку. Далі в списку пріоритетів йдуть охорона здоров'я, освіта і психіатрична допомога тим, хто залишився вдома - літнім людям, інвалідам, жінкам і дітям, чиї чоловіки і батьки пішли воювати.

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А війна часто схожа на тяжку роботу - довгий, втомлений, дуже повільний марш, що виснажує безперервними зусиллями. Дні і ночі рутинної оборони, нападу, страждань і відсічі виснажують розум і серце. Ми бачимо це і в українських дітях: дні і ночі перебування у безпечному місці без навчання перетворилися з тижнів на місяці, на роки. Все необхідне є - будівля, персонал, ліжечка та кухня. Але все інше - це результат роботи груп допомоги з України та з-за кордону, які, як і наша неприбуткова організація Звичайна людина для України, проїжджають сотні кілометрів, щоб привезти спальні мішки та генератори; які допомагають наповнювати продуктові комори щомісяця; які привозять книги та пальто, теплий одяг та іграшки; які залишаються надовго, щоб обійняти дітей з далеких місць. Перед кожним приїздом ми сподіваємося, що те, що ми робимо, змінює життя на краще. Після того, як ми проводимо час з дітьми, коли вони махають нам на прощання, ми знаємо, що так і є.

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Цього тижня ми вирушаємо в Україну з нашим третім Різдвяним Конвоєм, щоб принести тепло, любов і радість у темні будівлі, які захищають невинність країни, ми вислухаємо святкові побажання втомлених війною дітей. Ми віднесемо їм розбірні сонячні ліхтарики, які допоможуть їм нести світло у свої оселі, а нам - нести їхні слова додому. І ми продовжимо наш власний довгий шлях збору коштів для фонду "Звичайна людина для України", який наповнює серця всіх, хто допомагає тим, хто цього потребує. Зараз, як ніколи, ці діти заслуговують на щасливе свято. Зараз, як ніколи, діти України потребують уваги, співчуття та дій з боку всього світу.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.