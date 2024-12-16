Президент Владімір Путін поплескує тих, хто звертається до нього по допомогу, стискає кулак і запевняє, що стане між ними і бідою. Вони відчувають себе в безпеці, майже могутніми, коли мають на кого спертися.

Однак, як тільки починається бійка, хуліган - їхній "захисник" - раптово зникає, задивляючись у хмари або зав'язуючи шнурки, начебто не цікавлячись усією ситуацією. У кращому випадку він кидає їм слова підбадьорення - щось на кшталт: "Тримайся, ти молодець! Я тут".

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Зрештою, вони виходять з бою з надутим обличчям, як учень бджоляра, і без усіх зубів.

Башар Асад, "непохитний" лідер Сирії, який вважав себе непереможним під захистом Росії, на власному досвіді переконався, що буває, коли занадто довіряєш союзнику, який виглядає могутнім на папері, але є таким же надійним, як мокрий туалетний папір.

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Падіння режиму Асада, а потім і його ганебна втеча до темного кутка вигнання в Москві, є не стільки шокуючим, скільки трагікомічним. Головний герой? Путін, звичайно ж, - російський "державний діяч", якому явно краще вдається регулювати клімат у Кремлі, ніж захищати своїх союзників. Асад вважав, що має міцне партнерство з Росією, один з тих "братніх" союзів, зцементованих у вогні та війні.

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Але поки Асад залишав Сирію зі швидкістю людини, що тікає з будинку, охопленого пожежею, Росія стояла осторонь, задоволено грабуючи те, що їй було потрібно: військові бази в Середземномор'ї і доступ до решти природних ресурсів.

Обіцянки? О, обіцянки були - грандіозні запевнення, декларації вічної підтримки, і все це з тією російською драматичною і примітивною естетикою. Я уявляю собі невеликий оркестр на задньому плані, поки Лавров урочисто киває, а Путін виголошує свою інвективу "Ми захистимо Сирію" - воістину шекспірівську, хоча більше схожу на одну з трагедій Барда, де всі в кінці отримують ножові поранення.

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Але це ще не все.

Асад, попри всі свої вади - автократичний шарм, талант перетворювати міста на пилові руїни і загальну неспроможність як державного діяча, - принаймні був лояльним до Москви. З іншого боку, Вірменію, країну, яка очікувала реальної допомоги у війні проти Азербайджану за Нагірний Карабах, покинули. Це було схоже на виклик "найкращого друга" на бійку в барі, щоб потім дізнатися, що він пішов їсти гіроскутери. Коли азербайджанські безпілотники літали над вірменськими позиціями, Росія сиділа тихо, знизуючи плечима і поправляючи військовий кашкет з глибоким почуттям байдужості, але випустила кілька різких прес-релізів.

Нагадаю, що це виходить від країни, яка очолює ОДКБ - "так звану" Організацію Договору про колективну безпеку - "союз взаємної оборони", в якому Росія відіграє роль старшого брата.

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Російська версія "оборони", схоже, полягає в тому, щоб з'явитися із запізненням (якщо взагалі з'явиться), спостерігати, як Вірменію розводять, а потім запропонувати заспокійливі слова на кшталт "Ну, наступного разу буде краще". Було б краще, якби ви покладалися на містера Біна в організації оборонної стратегії - принаймні, було б приємно спостерігати, коли все піде не так.

Можливо, найточнішою аналогією для російської зовнішньої політики є те, що вона працює як погано розроблена реклама енергетичного напою: багато галасу, багато обіцянок про "надзвичайну силу" і "нестримну енергію", але коли ви відкриваєте її, то розумієте, що перед вами просто банка солодкої води за завищеною ціною. Різниця в тому, що в Москві немає цукру, лише порожня обгортка.

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Якщо ви все ще маєте ілюзії щодо російської сили, подивіться на те, що відбувається на їхньому власному порозі. Українські війська - ті самі, яких так "мудро" недооцінив Путін - зуміли захопити частину Курської області. Курської! Російська територія, "матінка Росія", "гордість і серце Кремля"!

Але є українці, які радісно встановлюють прапори на російських полях, а Кремль здивовано хитає головою, не в змозі пояснити, що сталося. Якщо Путін не в змозі захистити частину свого власного подвір'я, то на що можуть розраховувати його "союзники", такі як Асад чи Вірменія?

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По суті, альянси з Росією є такими ж стабільними, як і триногий доїльний стілець. Падіння Башара Асада слід розглядати не як ізольований випадок, а як частину закономірності. Росія любить зображати себе великою державою, виходячи на сцену в черевиках радянських часів, тоді як насправді її альянси мають приблизно таку ж вагу, як сценарій "Летючого цирку Монті Пайтона".

Згадайте сцену зі "Святого Грааля", де Чорний Лицар кричить: "Нічого страшного, просто подряпина!", коли йому повільно відрубують кінцівки. Це російська зовнішня політика: хоробрість без можливостей, лояльність без суті.

З цього можна винести простий, але важливий урок. Усім лідерам у всьому світі, які мрійливо дивляться на Москву і мріють про обійми Путіна: не робіть цього! Не покладайтеся на Росію як на союзника. Не вірте обіцянкам підтримки, військової чи іншої. Під час кризи, коли над вашою армією ширятимуть безпілотники або руйнуватимуться ваші міста, Росії не буде поруч.

Вона буде зайнята підрахунком доларів (а не своїх нікчемних рублів), які вона заробила на продажі (можливо, бракованої) зброї, видобутку ресурсів з вашої країни і перетворенні вашої території на тимчасову шахову дошку перед тим, як зовсім вас покинути. Союз з Росією - це як будувати будинок на піску. Він здається стабільним, але коли прийде приплив, ваші надії змиє.

Який висновок можна зробити зі скрутного становища Башара Асада? Якщо Росія каже, що прикриває вашу спину, перевірте це ще раз, тому що на той час вони вже будуть на півдорозі до виходу, бурмочучи щось про "стратегічні інтереси" з вашим родинним сріблом під рукою.

Отже, наступного разу, коли ви почуєте спокусливий російський голос, що обіцяє вам "важку руку" і "безкомпромісну підтримку", згадайте ці сумні приклади, шановні лідери і диктатори по всьому світу.

Але якщо ви все ще вірите, що Росія прикриє вашу спину, не забувайте, що багато хто до вас закінчить так само, як Асад - принижений, зраджений і викинутий з власної країни як гість на чужій вечірці.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.