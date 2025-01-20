Але навіть якщо світ дасть новому президентові більше доби на досягнення такої монументальної мети, чи можлива така угода після майже трьох років тотальної війни?

Немає сумнівів, що Україна хоче і потребує миру – миру «справедливого», як би важко це не було визначити.

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Втрачаючи людей і території з тривожною швидкістю, її президент Володимир Зеленський тепер відкрито говорить про необхідність врегулювання.

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Оскільки підтримка України з боку Заходу як ніколи недостатня і навіть може бути значно скорочена, зрештою може бути лише один переможець – Росія.

Тому багато хто вважає, що Росія не захоче зупиняти війну, коли вона вже на вершині, а натомість намагатиметься стерти Україну з лиця землі.

Однак ті, хто так вважає, недооцінюють ту шкоду, яку війна завдає самій Росії.

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Її президент Владімір Путін не переймається кількістю російських та іноземних військових, загиблих у безглуздій війні проти свого сусіда. Але його глибоко турбує те, що через цю війну дуже страждає російська економіка.

На початку цього місяця російський рубль впав до 115 за долар США, що є найнижчим показником за всю історію, якщо не враховувати безпосередній шок після початку російського вторгнення в Україну на початку 2022 року.

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Таке різке падіння є наслідком санкцій, які ізолювали Росію від світових фінансових і товарних ринків.

Окрім того, ослаблення економіки Китаю обмежило попит на товари найбільшого експортного партнера Росії.

Російська економіка має й інші проблеми. Росія зустріла 2025 рік із рівнем споживчої інфляції, що перевищив 13%, тобто з погіршенням рівня життя всіх її громадян, особливо бідних.

Економічні експерти прогнозують, що 2025 рік принесе «стагфляцію» (інфляцію, стагнацію економічного зростання та високий рівень безробіття), банківську кризу та зростання кількості банкрутств.

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У 2023 році загальний рівень інфляції в Росії був трохи нижчим – 9,5%.

Ми не знаємо масштабу втрат Росії, але її тактика «м’ясних штурмів» на фронті призвела до того, що за майже три роки тотальної війни, можливо, загинуло 200 000 її військовослужбовців і втричі більше було поранено.

Той факт, що Росія була змушена залучати солдатів із Північної Кореї, свідчить про великі проблеми з особовим складом.

Не дивно, що кількість молодих росіян, які бажають воювати за свою країну, невелика, враховуючи історії про погане забезпечення і погану медичну допомогу пораненим.

Сотні тисяч молодих росіян покинули свою країну, щоб уникнути призову, що призвело до запровадження жорсткіших законодавчих норм для тих, хто залишився.

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Потреба в людях на фронті настільки велика, що навіть залучивши десятки тисяч іноземців, Росія поповнює лави своєї армії ув’язненими, в тому числі вбивцями й педофілами.

Війна також створила значні особисті незручності для Путіна: у червні 2023 року був заколот, який вчинив лідер ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, а в серпні 2024 року українські війська вторглися в Курську область РФ – вперше за 80 років російську територію захопила інша країна.

Отже, Путіну потрібен мир, але це має бути угода, яку він зможе продати своєму народу як перемогу. Наразі Росія незаконно утримує майже 20% території України, і президент Зеленський визнав, що не має військового потенціалу для повернення окупованих територій.

Будь-яка мирна угода, можливо, передбачатиме збереження за Росією – принаймні в короткостроковій перспективі – захоплених нею територій і створення певної демілітаризованої зони між двома сторонами.

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Україна прагне членства в НАТО, але розуміє, що не отримає його в короткостроковій перспективі.

Натомість їй потрібні «гарантії безпеки» від Заходу, оскільки її лідери знають, що короткочасне перемир’я, яке дозволить Росії перегрупуватися і здійснити новий напад на свого ослабленого сусіда, – це гірше, ніж відсутність мирної угоди взагалі.

Всупереч поширеним побоюванням, я не очікую, що Трамп відвернеться від України. Я впевнений, що його команда вже має основу для мирної угоди, яку він буде жорстко нав’язувати обом сторонам.

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Простіше кажучи, я очікую, що Трамп скаже Зеленському: якщо Росія погодиться, а Україна ні, то він негайно скоротить допомогу Україні.

Так само він може сказати Путіну, що якщо Україна погодиться, а Росія ні, то він збільшить допомогу Україні. В такому разі війна неминуче затягнеться надовго, що ще більше послабить Росію.

Отже, якщо Трамп виявиться хитрим, він зможе домовитися про мирну угоду, яка вкрай необхідна обом воюючим країнам.

Однак, можливо, на підписання й виконання такої угоди знадобиться не 24 години, а 24 тижні.

Передрук з Sunday Express від 19 січня 2025 року з дозволу автора. З оригіналом можна ознайомитися тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.