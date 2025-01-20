20 січня – день інавгурації президента США, а 24 лютого буде третя річниця початку повномасштабної війни Путіна проти України.

Всупереч передвиборчій риториці Дональда Трампа, ця війна не закінчиться за добу після його вступу на посаду президента. Це дуже чітко дав зрозуміти Путін, коли в суботу російська балістична ракета вдарила по найстарішому в Києві ресторану «Макдональдс».

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Навмисно це було зроблено чи ні, але це дуже символічно. Ця мережа ресторанів швидкого харчування – серед фаворитів Трампа, і реклама в «Макдональдсі», можливо, посприяла його перемозі на виборах у листопаді. Те, що трапилося з «Макдональдсом» у Києві, стало суворим нагадуванням Трампу про країну, яка перебуває у стані війни.

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Путін – навмисно чи ні – кинув йому рукавичку, і тепер Трамп має підняти її і розробити план рішучої перемоги у цій війні.

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Сенатор Марко Рубіо (Республіканець від Флориди), якого Сенат має затвердити на посаді держсекретаря, сказав під час сенатських слухань, що це – «війна на виснаження, патова ситуація, затяжний конфлікт», і що офіційна позиція США має полягати в «доведенні війни до кінця».

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Досягти цього буде непросто. Стратегія Трампа повинна включати всі інструменти – дипломатичні, інформаційні, військові та економічні. Прогнозується, що план Трампа, який розробляє генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлоґґ, займе до 100 днів. Ключовим тут є визначення кінцевої мети.

Як слушно зауважив Рубіо, «адміністрація Байдена ніколи чітко не окреслювала кінцеву мету». Конгрес не знав, що саме він фінансує, і в багатьох випадках це звучало як «стільки, скільки потрібно», тобто та сама «вічна війна», в яку, за словами Байдена, він не хотів би втягувати Америку.

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Стратегія Байдена «послабити Росію» дозволила Україні відбитися на початку російського вторгнення, але стратегія «рівно стільки, скільки потрібно» не дозволила Україні перемогти у війні. Адміністрація Байдена так і не перейшла разом з Україною в наступ.

Білий дім Байдена застряг у режимі оборони, і це було видно. Україна отримувала оборонне озброєння, і, схоже, безпекова команда Байдена у складі Джейка Саллівана, Ентоні Блінкена та відставного генерала Ллойда Остіна в якийсь момент припускала, що Путін, побачивши безперспективність ситуації, виведе свої війська або вимагатиме миру через суд.

Цього не сталося.

Замість цього Путін вирішив іти до кінця – навіть попри невдачі. Завоювання України стало особистою справою російського диктатора. Втрати російської армії вбитими та пораненими вже сягнули 817 160, і ослаблена Росія уклала офіційні угоди про безпеку зі своїми «арсеналами зла» – Іраном і Північною Кореєю – про постачання їй безпілотників, балістичних ракет, артилерійських снарядів і піхоти.

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Росія хоче миру через повне знищення України, але на цьому вона навряд чи зупиниться, і президент Трамп повинен це розуміти.

Ніколай Патрушев, колишній офіцер розвідки і секретар Ради безпеки РФ, який зараз є радником Путіна, підтвердив це, коли сказав: «Не можна виключати, що наступного року Україна взагалі перестане існувати». Потім він додав: «Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування».

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Трамп також не повинен забувати, що в травні 2023 року колишній прем’єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв заявив, що країни Балтії належать Росії, і назвав Литву, Латвію та Естонію її «провінціями», які «заплямували себе» після вторгнення Росії в Україну. Він також назвав Польщу «тимчасово окупованою».

Висловлюючись мовою меню «Макдональдса», Путін каже: «Мені – супер-сайз» у Східній Європі. Він хоче біг-мак, картоплю фрі та шейк і вимагає, щоб за це заплатила Україна.

Насправді, те, що Путін намагається замовити – це мирний план, який просто створить умови для наступної фази кампанії Кремля проти України, повного геноциду українського народу та культури, який він розпочав у Бучі навесні 2022 року.

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Цей так званий мирний план Путіна передбачає повну капітуляцію Києва, в результаті чого Україна опиниться в міжнародній ізоляції і не зможе себе захистити. Навіть Рубіо визнав це, заявивши: «Мета Путіна – мати максимум важелів, щоб фактично нав’язати Україні нейтралітет, переозброїтись, а потім повернутися і повторити це за чотири-п’ять років».

Закінчення цієї війни потребуватиме більше, ніж просто сміливої дипломатії, припинення вогню, балансу або «реалістичності» обох сторін, як запропонував Рубіо. Путін і президент України Володимир Зеленський твердо стоять на своїх позиціях.

Путін прагне зберегти за собою окуповані території та незаконно анексований Крим, а також домогтися, щоб Україна «офіційно відмовилася від прагнення до членства в НАТО і погодилася не вступати в жодні військові союзи з західними державами». Україні також доведеться «піти на значні обмеження на чисельність своїх збройних сил і на види систем озброєнь, якими їй буде дозволено володіти».

Базовою лінією Зеленського є відновлення міжнародно визнаних кордонів України, як це передбачено договором 2004 року між Україною та Росією про державні кордони. Йому також потрібні залізні гарантії безпеки у вигляді розміщення в Україні європейських військ і прийняття до ЄС і НАТО.

Рубіо має рацію, коли каже: «Росія не зможе захопити всю Україну. Українці занадто хоробрі і борються занадто наполегливо». Але він помиляється, вважаючи, що «країна розміром з Україну ... не зможе відтіснити цих людей [російську армію] туди, де вони були напередодні вторгнення».

Але Україна здатна зробити це, якщо матиме належне озброєння і боєприпаси і воюватиме без обмежень епохи Байдена, які самі себе вичерпали.

Ні жорстка дипломатія, ні наполеглива робота не змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Потрібен удар під дих. Як заявив минулої неділі Майкл Волтц, Трамп «готовий зняти обмеження на постачання Україні далекобійної зброї, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів». Це хороший початок і обнадійлива заява нового радника Трампа з національної безпеки.

Для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, треба бити по його тилах, а для цього потрібна далекобійна зброя, про яку говорив Волтц, і дозвіл бити нею по цілях у глибокому тилу Росії. Вона щодня втрачає по півтори тисячі вбитими й пораненими, але здатна щодня їх поповнювати. Щоб перемогти її, треба зупинити потік російських і північнокорейських військ в Україну.

Всупереч оцінці Рубіо ситуації на полі бою, російська армія в Україні є вразливою, і її можна перемогти. Лінійне мислення не допоможе. Це не обов’язково має бути mano a mano – щось на кшталт дуелі. Збройним силам України не підходить застаріла російська тактика часів Першої світової війни.

Сила Кремля – у масі, у кількості артилерії та піхоти. Але у нього є і слабкість – критична залежність від постачання. Тактика Першої світової – безперервні лобові атаки хвилями піхоти. Такі «м’ясні штурми» виснажують українських захисників у ближньому бою, але цю тактику повинні підтримувати лінії постачання, щоб зберегти динаміку. Без підтримки штурми припиняються. Якщо ЗСУ розірвуть цю сполучну тканину, то російські сили в Україні просто засохнуть.

ЗСУ повинні ізолювати російські сили в Україні та Криму, а потім зблизитися з ними і знищити їх. Щоб досягти цієї мети, необхідно перерізати шляхи постачання боєприпасів, зброї, військ, палива, їжі, води тощо. І ЗСУ можуть це зробити.

Але для цього необхідно бити по цілях всередині Росії – місцях зосередження сил і засобів до того, як вони потраплять на поле бою. Трамп повинен дозволити Україні бити по аеродромах, залізничних вузлах, морських портах, автомагістралях тощо. Бити сильно і нещадно, чого не хотіла робити адміністрація Байдена.

Не менш важливим є ще один момент: Трамп повинен забезпечити, щоб США більше не підкорялися третій умові Росії щодо застосування ядерної зброї, яку генерал Валерій Герасимов висунув тодішньому голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі: «Росія залишає за собою право застосувати тактичну ядерну зброю в разі катастрофічних втрат на полі бою». За адміністрації Байдена Вашингтон так і вчинив, змусивши Україну дозволити 30 000 російських військових вийти з Херсона у серпні 2022 року.

За Байдена США забули, як перемагати. Замість цього його Білий дім постійно шукав вічно невловиму «угоду».

Адміністрації Трампа слід викликати бойовий дух генералів Гранта і Паттона і дати можливість Україні перемогти Росію. Настав час замовити для ЗСУ «супер-меню» в стилі «Макдональдса». Максимальний тиск спрацює, і якщо Трамп надасть Україні повну підтримку, вона вже знає, як нею скористатися.

© 2025. Джонатан Світ і Марк Тот. Всі права захищені.

Погляди, висловлені в цій аналітичній статті, належать авторам і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.