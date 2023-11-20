До столиці України з візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це міністр оборони США написав у Twitter.

Він опублікував світлину зі столичного вокзалу. У Києві Остіна зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", - написав американський міністр.

Його візит до України відбувся напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

Штати вже два місяці не можуть узгодити нову програму військової допомоги для України. Цього тижня Конгрес США ухвалив новий тимчасовий бюджет країни задля уникнення "шатдауну", і в ньому знову не передбачено коштів для України.

Однак, за повідомленнями низки ЗМІ, Конгрес США все ж планує ухвалити пакет допомоги для України та Ізраїлю до кінця року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що підтримка України - це інвестиція у власну безпеку. У своїй статті для The Washington Post Байден пояснив, чому Штатам важливо допомагати українцям у війні з Росією.

За словами американського лідера, це дозволяє уникнути поширення "конфлікту".