22 листопада відбудеться зустріч представників України, Польщі та Європейської комісії щодо питання блокування українсько-польського кордону польськими перевізниками.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач

"Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської, так і від європейської сторони щодо численних порушень з боку протестувальників умов, про які вони заявляли, а також міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", - зазначив Деркач.

Разом з тим, заступник міністра очікує пропозиції від Євросоюзу щодо якнайшвидшого розблокування кордону.

"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з'ясувати, чи такі взагалі можливості є", - пояснив Деркач.

Він вважає, що численні порушення протестувальниками умов проведення страйків та міжнародних стандартів мають призвести до негайного скасування дозволів на їх проведення.

"Інше питання - наскільки правомірно такі дозволи видавались...", - наголосив заступник міністра.

За даними Федерації роботодавців України, станом на 22 листопада українська економіка зазнала збитків на понад 400 млн євро через блокування польськими перевізниками кордону.

"Ситуація справді критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають... За оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка [втратила]. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності - 350 євро за добу простою", - розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Нагадаємо, Сергій Деркач спростував заяву польських протестувальників про те, що вони нібито пропускають фури з гумдопомогою через КПП в Україну.

Напередодні польські перевізники вже відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі й відмовляються припинити блокування кордону з Україною.

9 листопада Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повыдомив, що понад 20 тисяч транспортних засобів були заблоковані з обох боків на кордоні України та Польщі.

Тоді у МІУ наголошували, що збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, перевізники з яких не можуть вчасно доправляти товари й через це порушують свої договірні зобов'язання.

Польські перевізники розпочали блокування всіх пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею 6 листопада, мотивуючи це надмірною конкуренцією через "лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС".