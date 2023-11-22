Верховна Рада підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони про секторальні санкції відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт №10271 проголосували 304 депутати.

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

Того ж дня Президент Володимир Зеленський вніс до Ради цей законопроєкт, який мав затвердити відповідне рішення РНБО.

Рішення Ради нацбезпеки та оборони передбачає заборону проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та Білорусі, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав.

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Також передбачене зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання.

Встановлюється заборона:

на передачу резидентам і резидентами Російської Федерації та Білорусі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні позначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів;

на реєстрацію і акредитацію організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ.

Передбачене припинення дії спільних проєктів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, Зеленський раніше підписав указ, яким запровадив санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб. До санкційного списку потрапили екс-прем'єр Микола Азаров, колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник та ексдепутат Олег Царьов.