Майже півсотні держав-членів ООН підписали Декларацію з нагоди 90-х роковин Голодомору, ініціювану Україною.

Наша держава запропонувала членам ООН підписати Декларацію щодо роковин Голодомору, щоб продемонструвати міжнародну солідарність, вшанувати памʼять замучених голодом та визнати актуальність уроків минулого.

45 держав-членів ООН погодили Декларацію, присвячену 90-м роковинам Голодомору, аби продемонструвати міжнародну солідарність, вшанувати памʼять людей, що загинули від голоду, та визнати актуальність уроків минулого. Про це повідомив Андрій Добрянський, Голова Комітету СКУ зі зв’язків з ООН.

“У цьому документі ми хочемо наголосити, що Голодомор має стати нагадуванням для нинішнього і майбутніх поколінь про безумовне дотримання прав людини, щоб не допустити повторення подібних трагедій. Це також важливий сигнал про необхідність запобігти використанню продовольства як зброї на тлі руйнування ланцюгів виробництва та постачання, що посилює глобальну продовольчу небезпеку, особливо для найбільш вразливих верств населення”, – пояснив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Як і 90 років тому, Москва знову використовує продовольство як зброю, заявили представники України в ООН. З перших днів Росія заблокувала українські порти на Чорному морі, згодом перешкоджала реалізації Чорноморської зернової ініціативи й вийшла з неї, а також вчиняє ракетні обстріли портової інфраструктури та зерносховищ на півдні України.

Україна закликає світ зупинити російський терор. Зокрема, Кислиця звернувся до всіх держав-членів ООН із закликом підписати документ і висловив вдячність членам Ради Безпеки та іншим державам ООН, що приєдналися до цьогорічної декларації, яку оприлюднять невдовзі.