Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що російські війська просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки.

Аналітики відзначають, посилаючись на геолокаційні дані від 26 листопада, що російські війська незначно просунулись на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

Геолокаційні відеоматеріали вказують на те, що російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони .

Втім, більшість російських блогерів стверджують, що 26 листопада російські війська захопили всю промзону біля залізничної станції Ясинувата-2 після того, як 25 листопада зачистили останні будівлі, що залишилися в цьому районі, хоча ISW поки що не бачив візуального підтвердження цих повідомлень.

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За оцінками російських військових блогерів, контроль над промзоною, розташованою на невеликому пагорбі, дозволить російським військам обстрілювати українські позиції на околицях Авдіївки і розвивати подальші наступальні операції.