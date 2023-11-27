Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що російські війська просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки.
Аналітики відзначають, посилаючись на геолокаційні дані від 26 листопада, що російські війська незначно просунулись на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.
Геолокаційні відеоматеріали вказують на те, що російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони .
Втім, більшість російських блогерів стверджують, що 26 листопада російські війська захопили всю промзону біля залізничної станції Ясинувата-2 після того, як 25 листопада зачистили останні будівлі, що залишилися в цьому районі, хоча ISW поки що не бачив візуального підтвердження цих повідомлень.
Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо
За оцінками російських військових блогерів, контроль над промзоною, розташованою на невеликому пагорбі, дозволить російським військам обстрілювати українські позиції на околицях Авдіївки і розвивати подальші наступальні операції.
Коментарі (0)