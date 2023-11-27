Джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили атаку безпілотників на авіаційний завод у Смоленській області Росії.

"Цілі уражено, операція ГУР", - зауважив співрозмовник.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що спроба атаки сталася вранці 26 листопада. У бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Росіяни заявили про збиття всіх дронів. Вони стверджують, що перший безпілотник нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська, а за півгодини над містом помітили ще один безпілотник.

У російських соцмережах вказують, що він буцімто був придушений силами РЕБ. Водночас, як зазначають росіяни, у результаті "збиття" дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок цього було пошкоджено сам дах та балку перекриття.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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У неділю низка ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР писали, що в ніч проти 26 листопада українська розвідка атакувала російські регіони у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ напередодні.

У розвідці вказували, що атака БПЛА по Росії почалася о 3:30 і завершилася о 9:20. Під час неї випустили близько 35 дронів по об'єктах Москви та області, а також у Тулі і в Смоленську.

У ГУР наголошували, що всі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій", - прокоментували у розвідці, запевнивши, що удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді.

Слід зауважити, що це вже не перша атака на Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. Попередній удар стався 1 жовтня.

"Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", - повідомляли тоді у ГУР.

Під час жовтневої атаки, як стверджували українські розвідники, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства.

Представник військової розвідки Андрій Юсов тоді у розмові з Kyiv Post запевнив, що навіть незначні пошкодження такого складного механізму виробництва створюють проблеми для Росії.

"Навіть найменші ушкодження виробничої бази звичайно спричиняють серйозні затримки, збої у графіку, постачання, виробництва та багато інших проблем", - казав Юсов.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
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