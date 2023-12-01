За повідомленнями, постачання Україні бомб великої дальності, яке початково було заплановане на весну цього року, перенесене на 2024 рік.

Boeing вперше звернувся до уряду США з проханням придбати та відправити наземні бомби малого діаметру (GLSDB) до України восени минулого року, і початковий графік доставки цих снарядів виглядав доволі оптимістично – планувалося, що вони потраплять в Україну вже за кілька місяців.

За даними Reuters, джерела, обізнані з цією темою, кажуть, що доставка бомб від Boeing до США відбудеться цього місяця, але доведеться ще кілька місяців проводити тестування, перш ніж їх можна буде відправити в Україну.

Представник Пентагону сказав: «Ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки».

Рішення відправити бомби великої дальності, яка становить майже 160 км, було прийняте після отримання минулого літа від Boeing Co (BA.N) пропозиції командуванням сил США в Європі, які загалом керують постачанням озброєння для України, повідомляє Укрінформ.

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