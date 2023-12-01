Співробітники Офісів омбудсменів України та Росії відвідали по 119 українських та російських полонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На Росії відвідали 119 українських захисників, які зараз перебувають у полоні. Це вдалося зробити завдяки взаємним домовленостям Офісів Уповноваженого в Україні та РФ. Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Лубінець зазначив, що працівники українського Офісу поспілкувалися з росіянами та "вкотре переконалися, що наша країна дотримується Женевських конвенцій".

Зокрема, "кожен російський військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки. Що стосується медичної допомоги, то вона також надається за зверненнями військовополонених. Також кожному передали гуманітарні пакети з речами та продуктами".

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Окрім цього, за словами росіян, які поспілкувалися з українськими військовополоненими, вони теж надають медичну допомогу. Також у полонених була можливість телефонувати родичам. Полонені українські захисники записали відеозвернення до рідних, які незабаром будуть передані адресатам.