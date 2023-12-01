У одному з дронів-камікадзе "шахед", які Росія запускає по Україні, знайшли SIM-карту українського оператора "Київстар"; українські спеціалісти з'ясовують, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все, що знаходиться, вивчається спеціалістами, й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - зауважив Ігнат.

Він розповів, що спеціалісти наразі з'ясовують, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта, і що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет, та чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами.

"Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки", - наголосив речник.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Він додав, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

"(Росіяни, - ред.) фарбують у чорний колір світлі "Шахеди", щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих "модернізацій" і дає результат", - додав Ігнат.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у російських дронах було знайдено SIM-карту українського оператора. За попередніми даними, РФ використовує SIM-карти оператора "Київстар".

Це нібито дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.

У самій компанії також відреагували на поширену інформацію. У "Київстарі" наголосили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації у майбутньому".

Раніше Ігнат заявив, що взимку Росія атакуватиме Україну дронами у рази більше, ніж ракетами.