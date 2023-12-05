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Підтверджено загибель російського генерала Завадського, який, можливо, підірвався на власній міні

СБУ накрила російський склад боєприпасів у Донецьку та нафтобазу в Луганську

Радник з нацбезпеки США заявив Конгресу, що до перемоги Путіна залишилося зовсім небагато часу

Росія запускає безпілотники "Шахед" з Криму, більше очікується взимку

Московські війська намагаються встановити контроль над Авдіївкою

ЗСУ продовжують наступ на лівому березі Дніпра

Підтвердились чутки про смерть російського генерала

У понеділок губернатор Воронезької області РФ Алєксандр Гусєв підтвердив загибель 45-річного генерал-майора Владіміра Завадського, про яку вже більше тижня ходили чутки. На час загибелі він перебував "на бойовому чергуванні в спецоперації" в Україні, повідомив офіс губернатора в Telegram.

Завадський командував танковою частиною в складі 14-го армійського корпусу Північного флоту РФ.

Повідомлення про його загибель з'явилися наприкінці листопада в чат-групі його військової академії, повідомляє BBC-Russia. У цих повідомленнях йшлося про те, що Завадський загинув, підірвавшись на міні в Харківській чи Херсонській області.

У деяких повідомленнях в інтернеті припускалося, що він поїхав покататися на військовій машині, захопленій у (ЗСУ), і потрапив під обстріл своїх же військ, або ж підірвався на російській міні, або ж і те, й інше разом.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

ЗСУ підтвердили атаку на російські нафтобази в Луганську

У понеділок, наступного дня після того, як державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомила про знищення складу боєприпасів та зброї поблизу Сватового в окупованій частині Луганської області, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (StratCom) додало, що ударів також було завдано по російських нафтобазах у самому Луганську.

"Вчора, 3 грудня 2023 року, сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафтобазах, розташованих у межах тимчасово окупованого Луганська", — повідомив офіс StratCom у Telegram.

Білий дім попередив республіканців, що на допомогу Україні "майже немає часу"

Голос проти допомоги Україні — це голос за Путіна, визнав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання на прес-конференції, що транслювалася в понеділок. Він звернувся до Конгресу від імені президента США Джо Байдена з проханням підтримати президентську пропозицію про додаткову допомогу до того, як вичерпається час.

Салліван сказав журналістам, що вибір, який стоїть перед представниками Конгресу, дуже чіткий: або бути на правильному боці цієї історичної битви між "демократією і диктатурою", або "полегшити" президенту Росії Владіміру Путіну досягнення його цілей.

Агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що бюджетний директор Байдена Шаланда Янг у "відвертому листі до спікера Палати представників Республіканця Майка Джонсона заявила, що якщо військова допомога припиниться, це "перекреслить" боротьбу Києва з російським вторгненням".

У жовтні, до того, як Палата представників опинилася в кризі лідерства на межі закриття уряду, Байден попросив Конгрес виділити 106 мільярдів доларів на національну безпеку, включно з військовою допомогою Україні та Ізраїлю, але Палата представників вирішила не виділяти давно затребувані кошти в рамках будь якої угоди щодо України. Натомість кошти направили на посилення безпеки вздовж американо-мексиканського кордону.

"Немає ніякого чарівного горщика з грошима. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", — написала Янг у своєму листі.

Українські військові збили 18 безпілотників та крилату ракету

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові збили 18 із 23 безпілотників "Шахед", запущених з мису Чауда в окупованому Криму, і одну крилату ракету Х-59, випущену над окупованою територією Херсонської області.

ISW зазначає, що речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що на додаток до задокументованих запасів крилатих ракет, Росія збільшила виробництво "Шахедів". Імовірно, вони будуть ще одним засобом для ураження української енергетичної інфраструктури впродовж зими.