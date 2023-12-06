Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що виробничі потужності оборонної промисловості ФРН будуть збільшені якомога швидше.

Про це пише DW.

Урядовець визнав, що постачання зброї в Україну затримується.

"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", - сказав Пісторіус і додав, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони.

Оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але "це питання швидкості, на яку не можна мати необмеженого впливу", уточнює очільник Міноборони Німеччини.

Він зауважив, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, аби потім мати змогу виробляти швидко та безперебійно. Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard, яке Німеччині довелося відновити.

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Він додав, що "хоч це й зробили відносно швидко, втім, усе одно це зайняло півроку".

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що взимку ФРН розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні на додачу до IRIS-T.