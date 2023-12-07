Двоє дітей загинули, ще п'ятеро отримали поранення під час стрілянини в гімназії в російському Брянську, яку влаштувала восьмикласниця.

Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Він підтвердив, що одна з учениць пронесла до навчального закладу Брянська вогнепальну зброю. Двоє дітей загинули, одна з них - дівчинка, яка стріляла. Вона наклала на себе руки.

Поранено п'ятьох дітей, у двох поранення легкі, у трьох - середньої тяжкості, всі доправлені до обласної дитячої лікарні, їм надається необхідна допомога. На місці працюють усі оперативні служби. Усі обставини НП наразі з'ясовують.

Російський ресурс РБК писав, що учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю батька, з якої вистрілила кілька разів.

За даними РИА Новости, стрілянина сталася в гімназії №5. Силовики відразу оточили будівлю та евакуювали всіх школярів.

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Учні розповіли, що дівчина була "дуже дивною, не сиділа в соцмережах і майже не спілкувалася з однокласниками".

У соцмережі вже потрапили кадри, зняті під час стрілянини у брянській гімназії. На відео чути постріли. У цей час діти гарячково намагаються зачинитись у класі.

Це не перша стрілянина у російських школах. Торік у вересні в одній зі шкіл Іжевська колишній випускник, 34-річний Артем Казанцев влаштував стрілянину, а потім наклав на себе руки. Тоді загинули 15 людей, зокрема 11 дітей. Крім того, 24 особи отримали поранення, серед них 22 дитини та двоє дорослих.

У Казані в травні 2021 року учні зі зброєю проникли до школи і відкрили стрілянину. Тоді загинули щонайменше 9 людей.