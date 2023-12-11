Огляд:
- Адміністрація Байдена пом'якшує політичний ґрунт у Вашингтоні для нової заяви Зеленського
- Орбан і Зеленський "відверто" обмінялися думками в Буенос-Айресі
- Безпілотники завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, ракети С-300 накрили Харків
- Московські війська просуваються в "м'ясорубці" на Авдіївку
- ППО Києва відбиває спроби Кремля подавити їх, - блогер
- Міністр закордонних справ Росії заявив, що Україна має усвідомити, "в наскільки глибокій ямі вона опинилася"
- Повідомляється про нові успіхи Росії на Донбасі
Державний департамент США та Білий дім вийшли на телеканали, щоб закликати до допомоги Києву
В неділю адміністрація президента США Джо Байдена вийшла в ефір, щоб підготувати політичний ландшафт до приїзду Володимира Зеленського у вівторок.
В ефірі програми "Face the Nation" на телеканалі CBS голова Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг наголосила, що під час голосування за надання військової допомоги Києву на кону стоїть національна безпека Америки.
"Що станеться, якщо Путін пройде через Україну? Що буде далі? – запитала Янг. – Країни НАТО, наші сини і дочки, ризикують стати частиною більшого конфлікту".
Виступаючи в неділю в програмі "This Week" на телеканалі ABC News, Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав інтерв'юеру Марті Раддатц, що "вибір очевидний".
"Якщо ми зробимо це і допоможемо Україні зберегти здобутки, яких вона досягла, допоможемо забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати стратегічної поразки в Україні, то це один шлях, яким ми можемо піти", — сказав він.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
"Інший шлях — це зробити так, щоб єдині люди, які вболівають за те, щоб не надавати цю допомогу, були в Москві, і, можливо, в Тегерані і Пекіні", — додав він.
Тим часом камери в Буенос-Айресі зафіксували напружений діалог Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, хоча аудіозапис розмови відсутній. Орбан, який традиційно дуже дружить із Росією, підштовхував Європейський Союз до припинення фінансування Києва.
"Це було максимально відверто, і, очевидно, йшлося про наші європейські справи", — сказав Зеленський про цю розмову в своєму вечірньому зверненні в неділю, не додавши конкретики.
Zelensky met with Orban in Argentina. What they talked about during this brief meeting is unknown.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 10, 2023
But Zelensky's face expression says: seems to me you’re spouting some nonsensical nonsense. pic.twitter.com/Zr54ymIA8c
Російські безпілотники-камікадзе завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Facebook, що в неділю російські безпілотники завдали ударів по цілях навколо Нікополя, пошкодивши лінії електропередач.
"Російські окупанти запустили три безпілотні літальні апарати по Нікопольському району. Безпілотники-камікадзе націлилися на центр міста. Також по місту вдарила їхня важка артилерія. Пошкоджено приміщення одного з підприємств та місцеву лінію електропередач", — написав він.
У суботу сили протиповітряної оборони збили російську ракету в Кривому Розі.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за суботу українська протиповітряна оборона збила ракету Х-29 і безпілотник "Шахед-136", а в неділю російські війська завдали удару по Харківщині двома ракетами С-300.
На тлі очікувань зимових російських ударів по українських об'єктах енергетичної інфраструктури Міністерство оборони Великобританії заявило в неділю, що перша серія ракетних ударів, ймовірно, розпочалася в п'ятницю ввечері.
Лавров відкидає дипломатичне вирішення війни і каже: "Вам доведеться зателефонувати Зеленському"
Міністр закордонних справ РФ Сєрґєй Лавров заявив у неділю, що для того, щоб будь-які мирні переговори відбулися, Зеленському доведеться змінити президентський указ, який робить їх неможливими, повідомляє Reuters.
"Вам доведеться зателефонувати пану Зеленському, тому що півтора року тому він підписав указ, який забороняє будь-які переговори з Владіміром Путіним, – сказав Лавров. – Українці повинні усвідомити, наскільки глибоко вони опинилися в ямі, в яку їх загнали американці".
Оперативна ситуація в Луганській області
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в суботу російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, і опублікував геолокаційні кадри, які свідчать про присутність російських військ в районі на південний схід від Тернів (17 км західніше Кремінної). Минулими вихідними російські військові блогери стверджували, що московські війська просунулися вперед до 1,5 кілометра поблизу Тернів і Ямполівки (17 км західніше Кремінної).
ISW цитує військових спостерігачів, які зазначають, що "щільні українські укріплення в районі Терни-Ямполівка перешкоджатимуть російському просуванню".
Location 0:17-0:46: est of Terny (Терни), Donetsk Oblast near 49.07273, 38.04934 https://t.co/UE8IPxakPS @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed— blinzka (@blinzka) December 9, 2023
The 97th mechanized battalion of the Ukrainian 60th mechanized brigade hits Russian infantry with cluster munitions. pic.twitter.com/a8I7kdQkEe
Оперативна ситуація в Донецьку
За повідомленнями, на які посилається ISW, у неділю російські війська досягли підтверджених успіхів на захід і південний захід від Донецька. На опублікованих ISW геолокаційних кадрах видно, як російські військові встановлюють свій прапор на південно-західній околиці Мар'їнки.
Російські військові блогери стверджують, що російські війська контролюють "майже всю" Мар'їнку, і що українські війська відійшли на позиції на захід від міста.
Зі свого боку, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Мар'їнки, Побєди (5 км на південний захід від Донецька), Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька) та на південний схід від Вугледару (26 км на південний захід від Донецька).
Російські військові в черговий раз підняли прапор над західною частиною Мар'їнки, Донецька область.— EjShahid (@EjShahid) December 10, 2023
Location: Marinka, Donetsk Oblast, Ukraine
47.946734, 37.484738@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t me/rt_russian/182898 pic.twitter.com/fxqzLAJdwv
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
У неділю поблизу Авдіївки росіяни досягли підтвердженого просування в районі Степового, повідомляє ISW, посилаючись на геолокаційні відеоматеріали.
48.195104, 37.690923 🤔 pic.twitter.com/Zg71tgVYUb— EjShahid (@EjShahid) December 9, 2023
У суботу Росія здійснила просування, про яке повідомлялося, але яке не було підтверджене, зазначають аналітики ISW. Кремлівські блогери також стверджують, що російські війська просунулися в напрямку Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) і Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на південний схід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки), біля промзони на південний схід від Авдіївки, а також на відстань до 150 метрів від коксохімічного комбінату, де точаться найзапекліші бої.
Один російський військовий блогер назвав ділянку фронту під Авдіївкою "полегшеною версією Бахмутської м'ясорубки", пише ISW. На цій ділянці в лобових атаках російська піхота зазнає великих втрат.
За інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, на Авдіївському напрямку Росія використовує дистанційно керовану колісну та гусеничну техніку для доставки вантажів на передові позиції та евакуації поранених.
Російський блогер пояснив використання наземних безпілотників збільшенням втрат техніки. Інший блогер додав, що дистанційно керованим апаратам легше ухилятися від українських дронів, але ті вже успішно атакували роботів.
Проти Києва були застосовані російські фальш-цілі, щоб компенсувати низький рівень поставок високоточних ракет
Російські фальшиві ракети не змогли подолати протиповітряну оборону Києва під час п'ятничних ракетних ударів по столиці, повідомляє ISW з посиланням на "авторитетного" російського військового блогера. Минулими вихідними він стверджував, що Москва використовувала крилаті ракети Х-55, "які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101, щоби ввести в оману українську протиповітряну оборону".
Далі блогер зазначив, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість фальш-цілей, щоб перевантажити українську ППО "через обмежену кількість російських бомбардувальників Ту-95 і Т-160", - пише ISW, додаючи, що раніше російські війська використовували Х-55 та інші варіанти, щоб компенсувати скорочення запасів високоточних ракет.
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