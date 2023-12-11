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Адміністрація Байдена пом'якшує політичний ґрунт у Вашингтоні для нової заяви Зеленського

Орбан і Зеленський "відверто" обмінялися думками в Буенос-Айресі

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Державний департамент США та Білий дім вийшли на телеканали, щоб закликати до допомоги Києву

В неділю адміністрація президента США Джо Байдена вийшла в ефір, щоб підготувати політичний ландшафт до приїзду Володимира Зеленського у вівторок.

В ефірі програми "Face the Nation" на телеканалі CBS голова Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг наголосила, що під час голосування за надання військової допомоги Києву на кону стоїть національна безпека Америки.

"Що станеться, якщо Путін пройде через Україну? Що буде далі? – запитала Янг. – Країни НАТО, наші сини і дочки, ризикують стати частиною більшого конфлікту".

Виступаючи в неділю в програмі "This Week" на телеканалі ABC News, Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав інтерв'юеру Марті Раддатц, що "вибір очевидний".

"Якщо ми зробимо це і допоможемо Україні зберегти здобутки, яких вона досягла, допоможемо забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати стратегічної поразки в Україні, то це один шлях, яким ми можемо піти", — сказав він.

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"Інший шлях — це зробити так, щоб єдині люди, які вболівають за те, щоб не надавати цю допомогу, були в Москві, і, можливо, в Тегерані і Пекіні", — додав він.

Тим часом камери в Буенос-Айресі зафіксували напружений діалог Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, хоча аудіозапис розмови відсутній. Орбан, який традиційно дуже дружить із Росією, підштовхував Європейський Союз до припинення фінансування Києва.

"Це було максимально відверто, і, очевидно, йшлося про наші європейські справи", — сказав Зеленський про цю розмову в своєму вечірньому зверненні в неділю, не додавши конкретики.