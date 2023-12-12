У середу, 13 грудня Європейська комісія має ухвалити рішення про виділення Угорщині 10 із 22 мільярдів євро, які Брюссель наразі утримує через проблеми країни з верховенством права.

Про це пише угорська ліберальна газета Nepszava з посиланням на власні джерела.

Найраніше, коли Єврокомісія може погодити розблокування 10 млрд євро, це в середу, в рамках так званої письмової процедури, повідомили співрозмовники видання з посиланням на європейських посадовців.

Для ухвалення виділення першого траншу з Фонду згуртування для Угорщини Єврокомісія очікує, що парламент країни проголосує за поправки до останнього закону в рамках судової реформи, якої вимагає Брюссель. Вони стосуються гарантій для угорських суддів мати безперешкодний доступ до Суду ЄС.

Газета наголошує, що протягом останнього року Будапешт вжив певних заходів, щоб розрядити невдоволення Брюсселя щодо цього питання, тож наразі виконання завдання на фінішній прямій. Президентка Урсула фон дер Ляєн не поділяє занепокоєння експертів Єврокомісії щодо впровадження Будапештом судової реформи, тому очікується, що рішення про розблокування 10 млрд євро буде позитивним.

Ці кошти Угорщина отримуватиме частинами протягом декількох років. Втім, Брюссель може призупинити виплати у будь-який момент, якщо Будапешт порушить стандарти ЄС.

Ухвалення рішення відбудеться на тлі погроз з боку угорського уряду заблокувати рішення про відкриття переговорів з Україною щодо членства в Євросоюзі.

Зокрема, французький уряд досі намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не перешкоджати ухваленню цього питання на засіданні Євроради 14-15 грудня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС. Видання пише, що дискусія під час самого голосування може бути тривалою та ймовірно вже під час неї Угорщина ухвалить фінальне рішення.

Нагадаємо, за підсумками вчорашнього засідання очільників МЗС ЄС у Брюсселі Дмитро Кулеба заявив, що боротьба за рішення Євросоюзу розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини засідання Євроради.

Минулого тижня правляча партія Угорщини “Фідес” на чолі з Орбаном внесла на розгляд угорського парламенту резолюцію з закликом не підтримувати відкриття переговорів з нашою державою.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана до Парижа для пошуку компромісу щодо початку перемовин з Україною про вступ до ЄС.