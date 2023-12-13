Завершенням дводенного робочого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона стала підсумкова зустріч з американським колегою Джо Байденом в Овальному кабінеті. Вона тривала понад дві години та закінчилася спільною конференцією обох лідерів.

У двосторонній розмові президент України зосередився на спільному виробництві зброї, використанні заморожених російських активів та цьогорічному зростанні української економіки в умовах війни на 5%, завдяки чому наша держава поступово стає менш залежною від зовнішньої допомоги.

"Ми рухаємось у правильному напрямі. Я хочу обговорити з президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі - позбавити Росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально", - заявив Зеленський.

Більше по темі Робити добро, діючи правильно: Підтримка України з боку Америки У цей переломний момент історії, нав’язаний Росією демократичному світові, США повинні діяти правильно і не відмовлятися від своєї критично важливої підтримки України.

Під час спілкування з колегою президент США, своєю чергою, оголосив, що підписав розпорядження про виділення 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Новий пакет включає озброєння із запасів Пентагону, зокрема, ракети для HIMARS.

Байден наголосив, що він та американський народ "не залишать Україну", а Сполучені Штати "продовжуватимуть постачати Україні критично важливу зброю та техніку, доки зможуть це робити".

За його словами, російський лідер Владимир Путін "робить ставку на те, що США не зможуть допомогти Україні. Ми маємо, ми маємо, ми маємо довести, що він помиляється".

"Конгресу потрібно схвалити додаткове фінансування для України... перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який можуть зробити", - закликав президент США, окремо прокоментувавши блокування республіканцями у Сенаті законопроекту з допомогою Україні: "Якщо вас прославляють російські пропагандисти, можливо, настав час переосмислити те, що ви робите...".

Зі свого боку Байден висловив готовність йти на компроміс із законодавцями-республіканцями у питанні фінансування безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

“Компроміс - це те, як працює демократія. Тримання фінансування України в заручниках, щоб просунути радикальне республіканське бачення на кордоні - це не демократія. Нам потрібні реальні рішення”, - зазначив він.

За підсумками зустрічей з сенаторами та конгресменами, зокрема спікером Палати представників США республіканцем Майком Джонсоном, який наполягає на розділенні пакетів допомоги Україні та Ізраїлю, Зеленський обережно висловився щодо ухвалення фінансування на підтримку України.

"І демократи, і республіканці запевнили нас у повній підтримці. Вже ж подивимось. До цього ми завжди вірили у підтримку нашого стратегічного партнера - Сполучених Штатів... Я отримав сигнали. Вони були більш ніж позитивними. Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо сподіватися на гарні результати", - пояснив він.

На спільній з Байденом пресконференції український президент заперечив сенарій, за якого Київ може поступитися окупованими Росією територіями України заради припинення бойових дій та миру.

"Як може Україна просто віддати свої території? Це абсолютне божевілля. Ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, діти. І все це - частина українського суспільства, ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали, і ми це прекрасно знаємо...”.

Президент США впевнений, що "НАТО - у майбутньому України". Втім, він не відповів, чи може наша держава отримати запрошення про вступ на саміті Альянсу у Вашингтоні 2024 року.

"... як ми сказали [на липневому саміті Альянсу] у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми маємо зробити все, щоб вони перемогли у війні", - резюмував Байден.