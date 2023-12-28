Загальний огляд:
- Останній пакет допомоги США оголошено перед відновленням дискусій у Конгресі
- Україна різко збільшила внутрішнє виробництво зброї – Зеленський
- Енергопостачання в Херсоні поступово відновлюється після ударів Кремля по цивільному населенню під час свят
- Росіяни продовжують оточувати Авдіївку
- Збройні сили України досягли успіхів у районі Горлівки
- На Лівобережжі зараз "пекло" — український морський піхотинець
Міноборони США розгортає останній пакет допомоги Києву в 2023 році
У середу Міністерство оборони США оголосило про надання Україні останнього пакету попередньо схваленого озброєння, а переговори про продовження допомоги Києву продовжаться, коли Конгрес повернеться з канікул у січні.
Транш допомоги вартістю до 250 мільйонів доларів включає зенітні та інші ракети і компоненти до них, протитанкові системи, а також понад 15 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.
На своєму веб-сайті Міністерство оборони США оприлюднило частину вмісту вантажу:
- Додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- Зенітні ракети "Стінгер";
- Компоненти систем протиповітряної оборони;
- Додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи "Джавелін" та AT-4;
- понад 15 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Україна втричі збільшила власне виробництво боєприпасів, безпілотників та ракет порівняно з минулим роком
Президент Володимир Зеленський заявив у середу, що Україна потроїла внутрішнє виробництво зброї та обладнання цього року порівняно з минулим, зосередившись на артилерійських снарядах.
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На зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних оборонних підприємств Зеленський заявив, що "завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен їхній удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї".
"Тільки в цьому році завдяки всім, хто працює в оборонному секторі, вдалося виробити втричі більше озброєння і техніки, ніж минулого року", — заявив президент.
Зеленський уточнив, що пріоритетними для прискореного виробництва є боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, а також безпілотники.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у 2023 році Україна збільшила виробництво мінометних мін у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,8 разу, а виробництво бронетранспортерів — у п'ять разів.
У Херсоні поступово відновлюється енергопостачання після російських ударів
Через день після того, як в результаті російських авіаударів на залізничному вокзалі Херсона загинув поліцейський і поранення отримали ще кілька людей, які очікували на евакуаційний потяг, а також було перерване електропостачання в регіоні, президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що принаймні постачання природного газу в регіоні було відновлене.
"Всі служби працюють над відновленням енергопостачання в Херсоні. Вчора 70 відсотків міста було знеструмлено. Критично важливі об'єкти інфраструктури були підключені до генераторів. Вони поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання природного газу до Херсона відновлено", — сказав Зеленський після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
Клименко, в обов'язки якого входить реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення передових підрозділів Національної гвардії та поліції на передовій, розповів, що близько 140 осіб чекали на вокзалі на потяг, який мав відвезти їх у безпечне місце, коли почалися авіаудари.
1/Today, Russian forces ambushed a crowded Kherson railway station, leaving at least one person dead and four others injured, according to Ukrainian officials. pic.twitter.com/itmU1DK9wW— Artur Rehi (@ArturRehi) December 27, 2023
Оперативна ситуація у Донецькій області
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в Донецькій області ЗСУ нещодавно зайняли територію на захід від Горлівки і в середу продовжили там бої з російськими військами. Опубліковані у вівторок геолокаційні кадри, схоже, показують, що українські війська просунулися від терикону біля західних околиць міста.
A squad of 10 AFU personal can be seen firing potentially on RU personal, one of the AFU troops tries to throw a grenade over RU position but mistakenly he throws it on his own comrades, after this the AFU squad retreats.— Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) December 26, 2023
Location: Waste Heap south of Pivdenne, Donetsk Oblast. pic.twitter.com/TVYAu51k5P
Тим часом російські війська просунулись північніше Авдіївки, за яку точаться запеклі бої. Геолокаційні кадри, опубліковані у вівторок і середу, вказують на те, що російські сили просунулись у східній частині Степового (на північ від Авдіївки) і південніше авдіївського терикону.
У середу командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, заявив, що спроби захоплення Авдіївки залишаються головним наступальним зусиллям російських військ в Україні.
Оперативна ситуація біля річки Дніпро
ISW повідомив про "незначні територіальні здобутки" російських військ на лівому березі Дніпра протягом різдвяних вихідних і зазначив, що умови для військ ЗСУ, які утримують вузьку прибережну смугу біля Кринок, стали вкрай складними.
Опубліковані у вівторок геолокаційні кадри свідчать, що московські війська просунулися в західній частині Кринок і на північ від Білогрудового (9,5 км на південний захід від Херсона).
Як російські, так і українські джерела скаржилися на ефективне використання безпілотників противником на лівому березі, а один з українських морських піхотинців заявив у дописі, що умови на їхніх позиціях на східному березі є "пеклом" через російський артилерійський вогонь, "спрямований на окопи і судна забезпечення, а також через підвищення рівня води вздовж узбережжя в певних районах", — повідомляє ISW.
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