Загальний огляд:

Останній пакет допомоги США оголошено перед відновленням дискусій у Конгресі

Україна різко збільшила внутрішнє виробництво зброї – Зеленський

Енергопостачання в Херсоні поступово відновлюється після ударів Кремля по цивільному населенню під час свят

Росіяни продовжують оточувати Авдіївку

Збройні сили України досягли успіхів у районі Горлівки

На Лівобережжі зараз "пекло" — український морський піхотинець

Міноборони США розгортає останній пакет допомоги Києву в 2023 році

У середу Міністерство оборони США оголосило про надання Україні останнього пакету попередньо схваленого озброєння, а переговори про продовження допомоги Києву продовжаться, коли Конгрес повернеться з канікул у січні.

Транш допомоги вартістю до 250 мільйонів доларів включає зенітні та інші ракети і компоненти до них, протитанкові системи, а також понад 15 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

На своєму веб-сайті Міністерство оборони США оприлюднило частину вмісту вантажу:

Додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

Зенітні ракети "Стінгер";

Компоненти систем протиповітряної оборони;

Додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи "Джавелін" та AT-4;

понад 15 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Україна втричі збільшила власне виробництво боєприпасів, безпілотників та ракет порівняно з минулим роком

Президент Володимир Зеленський заявив у середу, що Україна потроїла внутрішнє виробництво зброї та обладнання цього року порівняно з минулим, зосередившись на артилерійських снарядах.

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На зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних оборонних підприємств Зеленський заявив, що "завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен їхній удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї".

"Тільки в цьому році завдяки всім, хто працює в оборонному секторі, вдалося виробити втричі більше озброєння і техніки, ніж минулого року", — заявив президент.

Зеленський уточнив, що пріоритетними для прискореного виробництва є боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, а також безпілотники.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у 2023 році Україна збільшила виробництво мінометних мін у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,8 разу, а виробництво бронетранспортерів — у п'ять разів.

У Херсоні поступово відновлюється енергопостачання після російських ударів

Через день після того, як в результаті російських авіаударів на залізничному вокзалі Херсона загинув поліцейський і поранення отримали ще кілька людей, які очікували на евакуаційний потяг, а також було перерване електропостачання в регіоні, президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що принаймні постачання природного газу в регіоні було відновлене.

"Всі служби працюють над відновленням енергопостачання в Херсоні. Вчора 70 відсотків міста було знеструмлено. Критично важливі об'єкти інфраструктури були підключені до генераторів. Вони поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання природного газу до Херсона відновлено", — сказав Зеленський після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Клименко, в обов'язки якого входить реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення передових підрозділів Національної гвардії та поліції на передовій, розповів, що близько 140 осіб чекали на вокзалі на потяг, який мав відвезти їх у безпечне місце, коли почалися авіаудари.