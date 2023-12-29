Українські військовослужбовці протягом кількох днів отримують у месенджері Signal спам-повідомлення від росіян з «новорічними привітаннями», в яких є заклики «підняти над головою російський триколор» та «очиститися від нечисті, яка заполонила країну». Відповідні скріншоти Kyiv Post надали кілька українських військових. Текст отриманих повідомлень однаковий:

«Дорогі земляки, напередодні Нового року за доброю російською традицією бажаємо вам миру та добра! Щастя та взаєморозуміння! Нехай 2024 принесе на споконвічно російську землю спокій і порядок! Нехай кожен із Вас з гордістю та трепетом підніме над головою російський триколор - символ державності, свободи та незалежності! Очистіться від тієї нечисті, що заполонила країну! А ми вам допоможемо! Слава Україні у складі Російської Федерації! Зі святом, дорогі земляки! З Новим роком!».

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Після моніторингу соціальних мереж ми дійшли висновку, що такі повідомлення отримали не лише військові, а й цивільні українці. У суспільстві виникло занепокоєння, чи могли російські спецслужби зламати месенджер Signal, який вважається одним із найбільш захищених у світі. Саме Signal активно використовують українські військові для робочої комунікації.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post розповів, що останнім часом розвідка спостерігає спалах різного роду ворожих розсилок, які атакують і месенджери, і електронні адреси.

«Зрозуміло, що це така чергова спроба тиску на українське суспільство. Дуже часто ці розсилки мають рандомний характер. Тобто, якесь повідомлення, яке мало бути адресоване військовому, можуть отримати цивільні, і навпаки», - каже представник ГУР.

Він зауважує, що текстовка цих повідомлень здебільшого вкрай примітивна і «жодним чином не може переконати, заохотити чи налякати українця». Юсов не виключає, що росіяни можуть використовувати для таких спам-розсилок якісь застарілі бази, зокрема, електронних адрес.

«У сучасному світі не проблема знайти ті чи інші бази даних, у тому числі і з номерами телефонів. Це зовсім не означає, що ворог розуміє, кому конкретно він пробує розіслати ті чи інші повідомлення», - пояснює представник розвідки.

У ГУР наголошують, що про злам месенджера в цьому випадку не йдеться.

«Інформація приходить на ті месенджери, які встановлені за певними номерами телефонів. Вхідна інформація не означає, що той чи інший месенджер наразі зламаний. Інша справа, що відкривати повідомлення з невідомих номерів звичайно непотрібно. Це повідомлення може бути потенційно шкідливим не лише через текст», - додає Юсов.

Ексочільник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Селезньов у розмові з Kyiv Post також запевнив, що про злам Signal не йдеться.

«У який спосіб працює спам-розсилка? У визначеному місці, де встановлене відповідне обладнання, яке пеленгує користувачів Signal, здійснюється масована розсилка на всіх користувачів месенджеру – у певному регіоні, області чи районі», - каже полковник.

«База Signal достатньо захищена. Не думаю, що йдеться про злам Signal, і не думаю, що нам всім треба тут і зараз відмовлятися від цього месенджера», - додає Селезньов.

Ексречник Генштабу ЗСУ наголошує, що інформаційна складова є дуже вагомою частиною російської агресії. Такі спам-розсилки на телефони та електронну пошту росіяни здійснюють, аби створити атмосферу зневіри та розпачу в українському суспільстві, каже він.

«Ми бачимо, що доволі напружена ситуація всередині нашого суспільства через певні рішення нашого військово-політичного керівництва, через певну дискусію, у який спосіб далі проводити відсіч агресії Росії. Ця спам-розсилка - це підливання палива у ці пекельні дискусії», - зауважує Селезньов.

Він звертає увагу на те, що наративи, які просуваються у розісланих повідомленнях, не мають нічого спільного з планами російського президента Владіміра Путіна та його поплічників, адже «ворог абсолютно не приховує намірів зруйнувати Україну як державу».

«Вважати, що відомості, які поширюються у цих спам-розсилках, відповідають дійсності, не варто. Ворог бреше та намагається посилити зневіру в українському суспільстві, поширити розбрат. Єдиний шлях повернути мир та спокій на територію нашої країни – це вбивати російських окупантів, які зі зброєю у руках вдерлися на нашу землю. Іншого виходу немає», - підсумовує Селезньов.

Довідка

Signal – це американський месенджер, засновниками якого є громадяни США Моксі Марлінспайк й Брайан Ектон. Це багатоплатформова служба зашифрованих миттєвих повідомлень, яку розробили Signal Foundation та Signal Messenger LLC.

За даними українського порталу про ІТ-сферу ITC.ua, особливість месенджера – шифровані повідомлення від пристрою до пристрою (E2EE). Усі листування в програмі, включно з відеодзвінками, дзвінками, переданими файлами та іншим, завжди зашифровано та приховано цим шифруванням.

Це означає, що ці дані зберігаються не на серверах месенджера, а на пристроях користувачів. Тому до них немає доступу навіть у розробників додатку. Месенджер не збирає даних про користувачів і не показує рекламу. Гроші на розвиток застосунку надходять від приватних пожертвувань.

Раніше експертна команда Держспецзв'язку зазначала, що альтернативою Signal, який часто використовують українські військові, та який можна вважати умовно безпечним, може бути месенджер Threema. Він має більше засобів взаємного контролю та перевірки, проте його встановлення є платним.