У повітряний простір Польщі з боку України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу, повідомляє командування ЗС Польщі.

Президент Польщі скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору країни. Нарада відбудеться о 14.00 за Києвом.

Усі державні служби діяли правильно у контексті появи у п’ятницю вранці в повітряному просторі РП нерозпізнаного об'єкта.

Про це в мережі X написав віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“Через появу в повітряному просторі Польщі нерозпізнаного об’єкта державні органи відреагували негайно. За посередництвом Бюро національної безпеки я контактую з президентом, прем’єр-міністром, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил”, - написав Косіняк-Камиш.

Більше по темі У Польщі заявили, що їхній повітряний простір порушила російська ракета Російська ракета перебувала у небі Польщі приблизно три хвилини. Вона залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території країни.

У коментарі TVN24 речник Оперативного командування РП Яцек Горишевський повідомив, що неідентифікований повітряний об’єкт було виявлено в районі міста Замосць Люблінського воєводства, зазначивши, що це “можна пов’язати” з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії.

За його словами, сигнал об’єкта на радарі було втрачено, відтак ведуться пошуки.

Горишевський зазначив, що у такому випадку задіюються різноманітні процедури, зокрема підвищується бойова готовність сил ППО країни, якщо необхідно – у повітря піднімаються винищувачі. За його словами, усі необхідні процедури були застосовані.