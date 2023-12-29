Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що російські війська мають великий запас ракет, і, ймовірно, такі ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитися.

Про це очільник Міноборони написав у Facebook.

Міністр відреагував на масований обстріл України ракетами, який 29 грудня влаштували росіяни.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", - наголосив Умєров.

Він подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали ворожу атаку.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - наголосив Умєров.

Нагадаємо, за даними Нацполіції, на 13:00 відомо про загибель 18 і 132 поранених мирних людей у результаті масованої російської ракетної атаки. Однак вже відомо, що зросло число загиблих в Одесі та Києві. Таким чином, кількість загиблих зросла до 20.

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