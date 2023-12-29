Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони республіки перевели у стан підвищеної готовності.

Про це повідомляє видання Polsat News.

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", - зауважив Горишевський.

За його словами, пошуки об’єкта тривають. Продовжуються і роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - поінформував речник командування.

Більше по темі У Польщі заявили, що їхній повітряний простір порушила російська ракета Російська ракета перебувала у небі Польщі приблизно три хвилини. Вона залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території країни.

Нагадаємо, у повітряний простір Польщі з боку України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу, повідомляє командування ЗС Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору країни. Нарада мала відбутися о 14.00 за Києвом.