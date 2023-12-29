Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони республіки перевели у стан підвищеної готовності.
Про це повідомляє видання Polsat News.
"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", - зауважив Горишевський.
За його словами, пошуки об’єкта тривають. Продовжуються і роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.
"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - поінформував речник командування.
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Нагадаємо, у повітряний простір Польщі з боку України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу, повідомляє командування ЗС Польщі.
Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору країни. Нарада мала відбутися о 14.00 за Києвом.
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