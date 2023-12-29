Російські війська сьогодні вдень, 29 грудня, завдали ракетного удару по місту Сміла в Черкаській області, в результаті чого постраждали мирні мешканці.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор", - заявив він, додавши, що пошкоджено 12 будинків.
"Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби", - сказав очільник області.
За даними заступника голови Офісу Президента Олексія Кулеби, один із постраждалих перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, вранці російські війська атакували Україну ракетами і дронами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили протиповітряної оборони збили 27 "шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих і понад 130 поранених у результаті масованої атаки. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих може зрости.
Польща перевела сили ППО у стан підвищеної готовності: що відомо
Детальніше про російський удар та його наслідки - читайте у матеріалі Kyiv Post.
Коментарі (0)