Російські війська сьогодні вдень, 29 грудня, завдали ракетного удару по місту Сміла в Черкаській області, в результаті чого постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор", - заявив він, додавши, що пошкоджено 12 будинків.

"Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби", - сказав очільник області.

За даними заступника голови Офісу Президента Олексія Кулеби, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, вранці російські війська атакували Україну ракетами і дронами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили протиповітряної оборони збили 27 "шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих і понад 130 поранених у результаті масованої атаки. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих може зрости.

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