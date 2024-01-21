Новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену у березні 2022 року.
Про це повідомляє DW із посиланням на словацькі ЗМІ.
Документ під назвою «Рішення міністра про скасування наказу про заходи щодо ситуації в Україні» був підписаний 12 січня і набув чинності 15 січня.
«У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це», – йдеться у відповіді Шимковичової на запит словацького видання.
Заборона на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю діяла в країні з березня 2022 року. Тодішній міністр культури Словаччини Наталія Міланова заявила, що міністерство зайняло чітку позицію, засудивши повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
У Словаччині були заборонені будь-які контакти з установами РФ та РБ, організаціями, що базуються на їхній території або мають фінансові зв’язки з державними чи приватними джерелами з Росії чи Білорусі. Окрім цього, було визначене коло осіб, які можуть мати доступ до чутливої інформації про культурну спадщину, і заборонялося посилатися на Sputnik, Russia Today тощо.
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Після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла популістсько-націоналістична коаліція на чолі з проросійським політиком Робертом Фіцо. 26 жовтня прем’єр-міністр Фіцо заявив, що його уряд припиняє військову допомогу Україні.
Фіцо також неодноразово висловлювався за мирні переговори між Україною та Росією.
Джерело: Укрінформ
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